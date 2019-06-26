Евровидение 2020: когда и где собираются провести конкурс

Дункан Лоренс обеспечил проведение Евровидения 2020 в родных Нидерландах
Евровидение 2020 пройдет в Нидерландах в следующем мае - представитель этой страны Дункан Лоренс с песней Arcade завоевал победу в Тель-Авиве (Израиль) на престижном международном конкурсе. Хоть и со скандалом, но артист проложил маршрут "музыкальной олимпиады" на следующий год к себе на родину. Однако какой же город в Нидерландах будет принимать Евровидение 2020 и в какие конкретные даты? В настоящее время есть несколько вариантов, рассказали на официальном сайте конкурса.
Наиболее вероятными датами проведения Евровидения 2020 являются: 12 - 14 - 16 мая 2020 года. Официально они еще не подтверждены. На выбор могут повлиять некоторые события, и большинство из них - спортивные:
Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)
Также рассматриваются несколько вариантов городов-хозяев Евровидения 2020. Три голландских вещателя NPO, AVROTROS и NOS, которые организуют музыкальный конкурс, уже начали процесс проведения торгов в принимающем городе. В июне все заинтересованные города уже получили перечень необходимых для его проведения критериев. После этого заинтересованные города за четыре недели должны собрать свои "книги заявок" и представить их в первой половине июля 2019 года.
В середине июля вещатели смогут посетить города-претенденты, а окончательный выбор сделают после консультаций с Европейским вещательным союзом (EBU) после оценки всех предложений.
Давайте посмотрим на возможные города-организаторы Евровидения 2020:
Ziggo Dome в Амстердаме (Фото: eurovisionworld.com)
Кроме того, поблизости расположены площадки для Евроклуба и Еврогородка.
Ahoy Arena в Роттердаме (Фото: eurovisionworld.com)
Как сообщалось ранее, Евровидение 2019 не прошло без неприятностей для Андрея Данилко, который выступал на песенном конкурсе в образе Верки Сердючки с песней прошлогодней победительницы Нетты Барзилай под названием "Toy".
Также мы писали о том, что на выступлении Мадонны на Евровидении произошел странный инцидент. Во время исполнения песни на сцене появились люди с флагами Палестины и Израиля.