Євробачення 2020: коли і де збираються провести конкурс

Євробачення 2020 пройде в Нідерландах в наступному травні - представник цієї країни Дункан Лоренс із піснею Arcade здобув перемогу в Тель-Авіві (Ізраїль) на престижному міжнародному конкурсі. Хоч зі скандалом, та артист все ж проклав маршрут "музичної олімпіади" на наступний рік до себе на батьківщину. Проте яке ж місто в Нідерландах прийматиме Євробачення 2020 і в які конкретні дати? Наразі є кілька варіантів, розповіли на офіційному сайті конкурсу.

Найбільш ймовірними датами проведення Євробачення 2020 є: 12 - 14 - 16 травня 2020 року. Офіційно вони ще не підтверджені. На вибір можуть вплинути деякі події, і більшість з них - спортивні:

День визволення Нідерландів - це свято відзначається 5 травня, і є ймовірність, що конкурс можуть приурочити до нього;

Ліга чемпіонів УЄФА: півфінал 28/29 квітня і 5/6 травня, фінал 30 травня 2019 року - також важливий фактор при виборі дати для музичного конкурсу;

Ліга Європи УЄФА: півфінал, 30 квітня та 7 травня 2020 року;

Кубок Німеччини з футболу: фінал 23 травня 2020 року;

Гран Прі Голландії - Формула 1: дата невідома, але очікується в один з перших двох вихідних травня.

Дункан Лоуренс (фото: Thomas Hanses/eurovision.tv)

Також розглядаються кілька варіантів міст-господарів Євробачення 2020. Три голландських мовника НВО, AVROTROS і NOS, які організовують музичний конкурс, вже почали процес проведення торгів у приймаючому місті. У червні всі зацікавлені міста вже отримали перелік необхідних для його проведення критеріїв. Після цього зацікавлені міста за чотири тижні повинні зібрати свої "книги заявок" і представити їх у першій половині липня 2019 року.

У середині липня мовники зможуть відвідати міста-претенденти, а остаточний вибір зроблять після консультацій із Європейським мовним союзом (EBU) після оцінки всіх пропозицій.

Давайте подивимося на можливі міста-організатори Євробачення 2020:

Амстердам. Столиця Нідерландів була б очевидним містом для проведення Євробачення 2020. Ziggo Dome має місткість 17 тисяч людей, також є відмінна парковка і транспортне сполучення, безліч готелів і ресторанів.

Ziggo Dome в Амстердамі (Фото: eurovisionworld.com)

Крім того, поблизу розташовані майданчики для Євроклубу та Євромістечка.

Роттердам. Це друге за величиною місто в Нідерландах. Роттердамська Ahoy Arena була б хорошим вибором, оскільки вона вже довела можливість проведення таких заходів, як Дитяче Євробачення 2007. Ця арена складається з трьох залів, найбільший з яких вміщає 15 тисяч чоловік, у той час як два інших зали мають місткість 6 тисяч і 4 тисячі.

Ahoy Arena в Роттердамі (Фото: eurovisionworld.com)

Гаага . В третьому за величиною місті в Нідерландах розглядається відкритий стадіон ADO Den Haag Stadium. Причому відкритий - в прямому сенсі, адже немає даху і в разі необхідності його потрібно буде терміново споруджувати. Інший варіант - Den Haag World Forum, але у нього недостатня місткість - всього 5 тисяч осіб. Втім, така "тіснота" нікого не бентежила і дозволяла успішно проводити тут Євробачення в 1976 і 1980 роках.

. В третьому за величиною місті в Нідерландах розглядається відкритий стадіон ADO Den Haag Stadium. Причому відкритий - в прямому сенсі, адже немає даху і в разі необхідності його потрібно буде терміново споруджувати. Інший варіант - Den Haag World Forum, але у нього недостатня місткість - всього 5 тисяч осіб. Втім, така "тіснота" нікого не бентежила і дозволяла успішно проводити тут Євробачення в 1976 і 1980 роках. Арнем . Місто недалеко від німецького кордону, який Рейн ділить на два береги. Розглядається майданчик GelreDome Arnhem - це критий футбольний стадіон місткістю 40 тисяч осіб.

. Місто недалеко від німецького кордону, який Рейн ділить на два береги. Розглядається майданчик GelreDome Arnhem - це критий футбольний стадіон місткістю 40 тисяч осіб. Маастрихт. Місто біля бельгійського кордону з населенням близько 125 тисяч. Розглянутий майданчик тут - Маастрихтський виставковий і конгрес-центр, розділений на 4 зали, і найбільший з них може вмістити 5 тисяч чоловік.

Дункан Лоуренс на Євробаченні 2019 (відео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

Як повідомлялося раніше, Євробачення 2019 не пройшло без неприємностей для Андрія Данилка, який виступав на пісенному конкурсі в образі Вєрки Сердючки з піснею минулорічної переможниці Нетти Барзілай під назвою "Toy".

Також ми писали про те, що на виступ Мадонни на Євробаченні стався дивний інцидент. Під час виконання пісні на сцені з'явилися люди з прапорами Палестини та Ізраїлю.