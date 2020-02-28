Евровидение 2020: Притула раскрыл тайну победы "Соловья" в Нацотборе

Евровидение 2020 должны будут представить в Роттердаме в мае украинцы Go_A с фольклорным "Соловьем". Ведущий Национального отбора Сергей Притула высказался о победе группы и рассказал, почему вокруг победителей этого года снова возникли прения в обществе, а также благодаря чему "Соловей" вырвал первое место.

Шоумен на своей Facebook-странице говорит, что победу Go_A сложно назвать ожидаемой, но они вырвали ее благодаря уверенности коллектива и солистки. Притула сказал, что Go-A - "темная лошадка" Нацотбора. И хотя выход в полуфинал выглядел закономерным, то победа - стала для него самого сюрпризом.

"Чтобы победить, Gо-A нужно было прыгнуть выше головы. И они прыгнули! Видоизменение визуального образа пошла в плюс. Но самое главное- это настрой на борьбу. Группа вышла на сцену максимально заряженной и сконцентрированой", - пишет Притула.

Победители Национального отбора на Евровидение 2020 Gо_A (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Победой Go_A обязаны солистке Кате Павленко, считает шоумен. Притула пишет, что на мониторах в редакторской видел крупным планом глаза солистки, и в них было написано: "Привет, мальчики и девочки. Меня зовут Катя и я вышла побеждать! И никуда вы от меня не денетесь!"

Притула раскрыл, что Go_A победили с заслуженным отрывом в 5% от KHAYAT и набрали на 10% больше голосов зрителей, чем KRUTЬ.

Также шоумен рассказал, что каждый год победитель Нацотбора на Евровидение подвергается массовому "хейту" и делению лагерей на ярых сторонников и противников выбора украинцев.

"В любом случае, победа Gо_A не оставила никого равнодушным. И это прекрасно. Теперь нам остается дождаться мая, где наши появятся в первом полуфинале, и держать кулаки за выход в финал", - пишет Притула.

Styler напоминает, с какой песней Украина собирается ехать в Роттердам в мае 2020 года.

Победители Национального отбора на Евровидение 2020 Gо_A (видео: YouTube/СТБ)

Ранее мы писали, что букмекеры резко изменили прогноз на шансы Украины в конкурсе после победы в Национальном отборе Go_A с фольклорной композицией "Соловей".

Стоит отметить, что участие Украины в Евровидении 2020 оказалось под угрозой срыва из-за ареста счетов "Суспільного". Кроме того, грандиозный международный конкурс может не состояться из-за коронавируса, эпидемия которого уже приобрела угрожающих значений в Европе.

Напомним, Евровидение 2020 запланировано в Роттердаме (Нидерланды) на май 2020 года. 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая - грандфинал шоу.