Евровидение 2020: Little Big выпустили песню в интересном стиле

Евровидение 2020 пройдет с участием России - Little Big все же выпустили свою песню для конкурса. Композиция была представлена 12 марта в эфире шоу "Вечерний Ургант" и получила название "Uno". Композиция вышла сразу с клипом.

Отметим, что песня сделана в совершенно новом для Little Big формате.

"Она в интересном стиле, достаточно новый формат для нас", - сказал лидер Little Big Илья Прусикин.

Также музыканты признались, что не писали эту песню специально для Евровидения 2020, а сочинили ее еще в январе этого года, когда даже не знали о своем участии в конкурсе, который состоится в Нидерландах с 12 по 16 мая.

"Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать и в один день решили помузицировать", - отметил Прусикин.

Little Big представили песню "Uno" для Евровидения 2020

Известно также, что на Евровидении 2020 Little Big будут выступать "расширенным составом". Музыканты обещают и запустить челлендж под свою новую композицию, движения в котором будут "не такими, как в "Skibidi", а гораздо проще".

Напомним, что недавно появилась информация о том, что Россия может оказаться за бортом Евровидения 2020, так как последним днем подачи заявок для участия было 9 марта. А на тот момент Little Big не опубликовали свой конкурсный трек. Но Европейский вещательный союз сделал поблажку для российского представителя.

Ранее мы писали о том, что украинская группа Go_A изменила песню для Евровидения 2020.