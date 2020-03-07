Евровидение 2020: что известно о пятерке претендентов на победу (видео)

Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в средине мая 2020 года, если этому не помешает вспышка коронавируса. На данный момент известно о 41 стране-участнице международного песенного конкурса, а букмекеры принимают ставки на победителя. Что известно о пятерке фаворитов по состоянию на 7 марта, на каком месте Украина - в материале Styler.

1. Исландия, Daði og Gagnamagnið - Think About Things

Букмекерский рейтинг сейчас возглавляет исландская группа Daði og Gagnamagnið во главе с Дади Фрейром Петурссоном. Коллектив выступает с 2017 года.

Фишкой группы, название которой переводится, как "данные" ("объем данных", "план данных"), является выступление в зеленых свитерах, на которых напечатаны портреты в пиксельной графике.

В состав группы входят брат и сестра Дади Фрейр Петурссон и Сигрун Бирна Петурсдоттир, жена Дади - Арни Фьола Асмундсдоттир, а также трое друзей семьи.

Евровидение 2020, Daði og Gagnamagnið - Think About Things (видео: YouTube/RÚV)

2. Литва, The Roop - On Fire

У ребят из Литвы такие же шансы на победу, как и у исландцев, считают букмекеры. The Roop была создана в ноябре 2014 года в Вильнюсе. В состав входят Вайдотас Валиукевичус, Робертас Баранаускас, Мантас Банишаускас. Ребята уже делали попытку поехать на Евровидение в 2018 году, но тогда они заняли третье место в национальном отборе.

Евровидение 2020, The Roop - On Fire (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

3. Россия, Little Big - Uno

Россия долго молчала, подогревая слухи о своем участнике - назывались Тима Белорусских, Александр Панайотов и даже Ольга Бузова, пока не стал известен участник. Ими стала питерская фрик-группа, основанная в 2013 году блогером Ильей "Ильичем" Прусикиным. Отрывок будущей песни попал в сеть, но полную композицию Прусикин и команда "придерживает на десерт".

Little Big многие звезды в Украине пророчат победу даже в Украине. Недавно россиян поддержала участница украинского нацотбора Jerry Heil и шоумен Владимир Остапчук. Группу хорошо знают не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, ведь их SKIBIDI в 2018 году "звучал из всех утюгов". На сегодня у клипа 366 млн просмотров.

Текущий состав группы: Илья "Ильич" Прусикин, Сергей (Gokk) Макаров, Антон Лиссов, Софья Таюрская.

Евровидение 2020, The Roop - On Fire (видео: YouTube/Телеканал 360)

4. Болгария, Victoria - Tears Getting Sober

Tears Getting Sober - одна из двух лирических композиций в пятерке фаворитов. Victoria стала популярной совсем недавно после участия в четвертом сезоне X Factor Bulgaria. Ее последний сингл I Wanna Know за лето получил сотни тысяч просмотров. Выход ее дебютного сольного альбома ожидается в 2020 году.

Евровидение 2020, Victoria - Tears Getting Sober(видео: YouTube/Victoria)

5. Швейцария, Gjon's Tears - Répondez-moi

Композиция музыканта - единственная не на английском языке в пятерке претендентов, Répondez-moi - лирическая песня на французском. Gjon's Tears (настоящее имя певца - Гьон Мухарремай) имеет косовско-албанское происхождение. В 2019 году Гьом стал полуфиналистом французского "Голоса".

Евровидение 2020, Gjon's Tears - Répondez-moi (видео: YouTube/Gjon's Tears)

Что касается Украины, то Go_A с фольклорным "Соловьем" сразу оказались на 20 месте, затем их позиции несколько улучшились. Но по состоянию на вечер 7 марта украинцы опустились до 26 позиции.