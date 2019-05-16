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Евровидение 2019: где и когда смотреть второй полуфинал

STYLERТелешоу    16.05.2019 - 08:00
Евровидение 2019: где и когда смотреть второй полуфинал
Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Во втором полуфинале Евровидения 16 мая выступят главные фавориты конкурса

Второй полуфинал Евровидения 2019 начнется 16 мая в 22:00 по киевскому времени. На сцену конкурса в Тель-Авиве выйдут 18 участников, но только 10 из них смогут пройти в финал.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2019 онлайн

Прямую трансляцию песенного конкурса в эфире украинского телевидения можно будет посмотреть на нескольких каналах. Второй отборочный тур Евровидения 2019 в режиме онлайн покажут на UA: Перший, UA:Культура и СТБ. 

Комментировать шоу на UA: Перший будет Тимур Мирошниченко, который вел Евровидение 2017 в Киеве. На СТБ комментатором конкурса станет шоумен и ведущий Национальных отборов Сергей Притула.

Начало трансляции второго полуфинала Евровидения 2019 на украинском ТВ - 16 мая в 22:00, а завершится она после полуночи.

Евровидение 2019 Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Смотреть онлайн Евровидение в Тель-Авиве также можно будет на официальном канале конкурса в YouTube, но уже без комментариев.

Участники второго полуфинала Евровидения 2019

16 мая на израильской сцене споют 18 конкурсантов. Порядок их номеров был определен жеребьевкой:

  1. Армения
  2. Ирландия
  3. Молдова
  4. Швейцария
  5. Латвия
  6. Румыния
  7. Дания
  8. Швеция
  9. Австрия
  10. Хорватия
  11. Мальта
  12. Литва
  13. Россия
  14. Албания
  15. Норвегия
  16. Нидерланды
  17. Республика Северная Македония
  18. Азербайджан

Участники второго полуфинала (видео: youtube.com/eurovision)

После завершения выступлений за представителя каждой страны проголосуют телезрители и жюри. В результате, только 10 участников пройдут в финал Евровидения. 

Именно во втором полуфинале состоится выступление главных претендентов на победу. По ставкам букмекеров, наибольшие шансы получить хрустальный микрофон Евровидения у конкурсантов из Нидерландов (Duncan Laurence) и Швеции (John Lundvik).

Напомним, одной из приглашенных гостей Евровидения 2019 стала Верка Сердючка. Украинская звезда уже успела отличиться на церемонии открытия шоу, предложив ведущей выпить шампанского.

Также ранее мы рассказывали, что на оранжевой дорожке Евровидения одна из конкурсанток повторила образ MARUV, которая должна была представлять Украину на песенном конкурсе.

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