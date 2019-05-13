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Евровидение 2019: образ MARUV появился на красной дорожке

STYLERЖизнь    13.05.2019 - 21:37
Евровидение 2019: образ MARUV появился на красной дорожке
Евровидение 2019 - кипрская певица повторила образ MARUV (фото: коллаж РБК-Украина)

Представительница Кипра повторила образ украинской певицы MARUV

Евровидение 2019 стартовало в Тель-Авиве. 64-й песенный конкурс продлится до 18 мая. При этом 14 и 16 числа пройдут полуфиналы. За пару дней до первого полуфинала состоялась официальная церемония открытия конкурса.

По оранжевой дорожке, которая заняла место красной, прошлись представители 41 страны. Все участники дорожки дефилируют по ней, дают интервью и фотографируются с фанатами.

В этом году на открытии было много ярких образов, но 38-летняя представительница Кипра певица Tamta ничего лучше не придумала, как скопировать образ украинской певицы MARUV.

Евровидение 2019: образ MARUV появился на красной дорожке

Евровидение 2019 - кипрская певица повторила образ MARUV (фото: eurovision.tv)

Tamta прошлась по оранжевой дорожке в ботильонах на 20-сантиметровом каблуке, точно в таких, какие были на скандальной MARUV, которая не поехала в Израиль представлять Украину.

Евровидение 2019: образ MARUV появился на красной дорожке

Евровидение 2019 - кипрская певица повторила образ MARUV (фото: eurovision.tv)

При этом передвигаться на столь высоких каблуках киприотка с грузинскими корнями смогла лишь при поддержке парней из своего балета. Стоит отметить, что у MARUV такая обувь - часть ее сценического образа, в котором она выступает на сцене.

Евровидение 2019: образ MARUV появился на красной дорожке

Евровидение 2019 - кипрская певица повторила образ MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что Евровидение 2019 пройдет без участия Украины, но мы решили вспомнить, кто представлял нашу страну на этом конкурсе.

Мы также писали о том, что Верка Сердючка уже успела отличиться на открытии Евровидения 2019 и заставила ведущую выпить алкоголь.

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