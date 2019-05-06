Евровидение 2019: самые яркие видео первых репетиций

В сети появились видео с репетиции участников Евровидения 2019
Евровидение 2019 пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Но уже сейчас участники активно готовятся к песенному конкурсу. Так, на сцене Expo Tel Aviv некоторые артисты уже провели первые репетиции.
Минутные ролики выступлений артистов из разных стран Европы (и не только) появились на официальном YouTube-канале Евровидения. Организаторы решили показать превью перфомансов представителей Венгрии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении, Финляндии, Беларуси, Кипра, Австралии, Сан-Марино и других государств. Именно музыканты из этих стран выйдут на сцену международного конкурса в первом полуфинале 14 мая.
Мы решили вместе с вами посмотреть фрагменты конкурсных выступлений претендентов на победу в Евровидении 2019.
Kate Miller-Heidke - Zero Gravity
Oto Nemsadze - Keep On Going
Eliot - Wake Up
Tamta - Replay
Lake Malawi - Friend Of A Friend
Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away
Tulia - Fire Of Love (Pali Się)
Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi
D Mol - Heaven - First Rehearsal
Joci Pápai - Az én apám
ZENA - Like It
Nevena Božović - Kruna
Hatari - Hatrið mun sigra
Victor Crone - Storm
Conan Osiris - Telemóveis
Katerine Duska - Better Love
Serhat - Say Na Na Na
Ранее мы писали о том, что на сцене Евровидения 2019 выступит Верка Сердючка. Андрей Данилко официально получил "добро" на выступление в качестве приглашенного гостя. Интересно, что Сердючка споет не свою песню, а композицию одной из победительниц конкурса прошлых годов.
Также недавно букмекеры назвали нового фаворита Евровидения 2019. Этот талантливый певец сверг россиянина Сергея Лазарева с наивысшей строчки рейтинга.