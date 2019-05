Євробачення 2019: найяскравіші відео перших репетицій

Євробачення 2019 пройде з 14 по 18 травня в Ізраїлі. Але вже зараз учасники активно готуються до пісенного конкурсу. Так, на сцені Expo Tel Aviv деякі артисти вже провели перші репетиції.

Хвилинні ролики виступів артистів з різних країн Європи (і не тільки) з'явилися на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Організатори вирішили показати прев'ю перфомансів представників Угорщини, Польщі, Бельгії, Грузії, Сербії, Словенії, Фінляндії, Білорусі, Кіпру, Австралії, Сан-Марино та інших держав. Саме музиканти з цих країн вийдуть на сцену міжнародного конкурсу в першому півфіналі 14 травня.

Ми вирішили разом з вами подивитися фрагменти конкурсних виступів претендентів на перемогу в Євробаченні 2019.

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity (Австралія)

Oto Nemsadze - Keep On Going (Грузія)

Eliot - Wake Up (Бельгія)

Tamta - Replay (Кіпр)

Lake Malawi - Friend Of A Friend (Чехія)

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away (Фінляндія)

Tulia - Fire Of Love (Pali Się) (Польща)

Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi (Словенія)

D Mol - Heaven - First Rehearsal (Чорногорія)

Грати Páраі - Az én apám (Угорщина)

ZENA - Like It (Білорусь)

Nevena Božović - Kruna (Сербія)

Hatari - Hatrið mun sigra (Ісландія)

Victor Crone - Storm (Естонія)

Conan Osiris - Telemóveis (Португалія)

Katerine Duska - Better Love (Греція)

Serhat - Say Na Na Na (Сан-Марино)

Раніше ми писали про те, що на сцені Євробачення 2019 виступить Вєрка Сердючка. Андрій Данилко офіційно отримав "добро" на виступ в якості запрошеного гостя. Цікаво, що Сердючка заспіває не свою пісню, а композицію однією з переможниць конкурсу минулих років.

Також нещодавно букмекери назвали нового фаворита Євробачення 2019. Цей талановитий співак скинув росіянина Сергія Лазарєва з найвищої сходинки рейтингу.