Євробачення 2019: найяскравіші відео перших репетицій

У мережі з'явились відео з репетиції учасників Євробачення 2019
Євробачення 2019 пройде з 14 по 18 травня в Ізраїлі. Але вже зараз учасники активно готуються до пісенного конкурсу. Так, на сцені Expo Tel Aviv деякі артисти вже провели перші репетиції.
Хвилинні ролики виступів артистів з різних країн Європи (і не тільки) з'явилися на офіційному YouTube-каналі Євробачення. Організатори вирішили показати прев'ю перфомансів представників Угорщини, Польщі, Бельгії, Грузії, Сербії, Словенії, Фінляндії, Білорусі, Кіпру, Австралії, Сан-Марино та інших держав. Саме музиканти з цих країн вийдуть на сцену міжнародного конкурсу в першому півфіналі 14 травня.
Ми вирішили разом з вами подивитися фрагменти конкурсних виступів претендентів на перемогу в Євробаченні 2019.
Kate Miller-Heidke - Zero Gravity
Oto Nemsadze - Keep On Going
Eliot - Wake Up
Tamta - Replay
Lake Malawi - Friend Of A Friend
Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away
Tulia - Fire Of Love (Pali Się)
Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi
D Mol - Heaven - First Rehearsal
Грати Páраі - Az én apám
ZENA - Like It
Nevena Božović - Kruna
Hatari - Hatrið mun sigra
Victor Crone - Storm
Conan Osiris - Telemóveis
Katerine Duska - Better Love
Serhat - Say Na Na Na
Раніше ми писали про те, що на сцені Євробачення 2019 виступить Вєрка Сердючка. Андрій Данилко офіційно отримав "добро" на виступ в якості запрошеного гостя. Цікаво, що Сердючка заспіває не свою пісню, а композицію однією з переможниць конкурсу минулих років.
Також нещодавно букмекери назвали нового фаворита Євробачення 2019. Цей талановитий співак скинув росіянина Сергія Лазарєва з найвищої сходинки рейтингу.