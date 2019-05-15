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Евровидение 2019: результаты первого полуфинала


Определились первые финалисты Евровидения 2019

Евровидение 2019 получило первых финалистов. В гранд-финале песенного конкурса, который состоится 18 мая в Израиле, выступят исполнители из 10 стран.

Первые финалисты Евровидения 2019:

  1. Греция: Katerine Duska - "Better Love"
  2. Беларусь: ZENA - "Like It"
  3. Сербия: Nevena Božović - "Kruna"
  4. Кипр: Tamta - "Replay"
  5. Эстония: Victor Crone - "Storm"
  6. Чехия: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" 
  7. Австралия: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
  8. Исландия: Hatari - "Hatrið mun sigra"
  9. Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
  10. Словения: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Именно эти артисты триумфировали в первом полуфинале Евровидения 2019, который прошел во вторник, 14 мая. За бортом конкурса остались представители таких стран, как:

  • Бельгия: Eliot - "Wake Up"
  • Грузия: Oto Nemsadze - "Keep on Going"
  • Венгрия: Joci Pápai - "Az én apám"
  • Черногория: D mol - "Heaven"
  • Польша: Tulia - "Fire of Love"
  • Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"
  • Португалия: Conan Osiris - "Telemóveis"

Все участники первого полуфинала Евровидения 2019 (видео: youtube.com/eurovision)

Добавим, что в финал Евровидения 2019 проходят 20 лучших полуфиналистов (второй полуфинал состоится в четверг, 16 мая). Кроме того, в него автоматически попадают участники так называемой "Большой пятерки":

  • Великобритания: Майкл Райс - "Bigger Than Us"
  • Германия: S!sters - "Sister"
  • Франция: Билал Ассани - "Roi"
  • Италия: Mamud - "Soldi"
  • Испания: Miki - "La venda"
  • Израиль (как страна-победитель прошлогоднего конкурса): Коби Марими - "Home"

Отметим, что Украина в этом году не принимает участие в песенном действе, ведь MARUV, победившая в Нацотборе, отказалась представлять нашу страну в Израиле. Но Styler решил напомнить читателям об успехах и неудачах украинских артистов на Евровидении.

Напомним, что Евровидение 2019 официально открылось 12 мая в Тель-Авиве. На торжественной церемонии, посвященной старту песенного конкурса, присутствовали звезды шоу-бизнеса из разных стран мира. Порадовала своим появлением на оранжевой дорожке и украинская суперстар Верка Сердючка - даже пригубила "шампани" с ведущей в прямом эфире.

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