Євробачення 2019: результати першого півфіналу

Визначилися перші фіналісти Євробачення 2019
Євробачення 2019 отримало перших фіналістів. У гранд-фіналі пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять виконавці з 10 країн.
Саме ці артисти тріумфували у першому півфіналі Євробачення 2019, який пройшов у вівторок, 14 травня. За бортом конкурсу залишилися представники таких країн, як:
Всі учасники першого півфіналу Євробачення 2019 (відео: youtube.com/eurovision)
Додамо, що у фінал Євробачення 2019 проходять 20 кращих півфіналістів (другий півфінал відбудеться у четвер, 16 травня). Крім того, у нього автоматично потрапляють учасники так званої "Великої п'ятірки":
Зазначимо, що Україна в цьому році не бере участь у пісенному дійстві, адже MARUV, яка перемогла у Нацвідборі, відмовилася представляти нашу країну в Ізраїлі. Але Styler вирішив нагадати читачам про успіхи та невдачі українських артистів на Євробаченні.
Нагадаємо, що Євробачення 2019 офіційно відкрилося 12 травня в Тель-Авіві. На урочистій церемонії, присвяченій старту пісенного конкурсу, були присутні зірки шоу-бізнесу з різних країн світу. Порадувала своєю появою на помаранчевій доріжці і українська суперстар Вєрка Сердючка - навіть пригубила "шампані" з ведучою в прямому ефірі.