Євробачення 2019: результати першого півфіналу

Євробачення 2019 отримало перших фіналістів. У гранд-фіналі пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять виконавці з 10 країн.

Перші фіналісти Євробачення 2019:

Греція: Katerine Duska - "Better Love" Білорусь: ZENA - "Like It" Сербія: Nevena Božović - "Kruna" Кіпр: Tamta - "Replay" Естонія: Victor Crone - "Storm" Чехія: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Австралія: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Ісландія: Hatari - "Hatrið mun sigra" Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na" Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Саме ці артисти тріумфували у першому півфіналі Євробачення 2019, який пройшов у вівторок, 14 травня. За бортом конкурсу залишилися представники таких країн, як:

Бельгія: Eliot - "Wake Up"

Грузія: Oto Nemsadze - "Keep on Going"

Угорщина: Joci Pápai - "Az én apám"

Чорногорія: D mol - "Heaven"

Польща: Tulia - "Fire of Love"

Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"

Португалія: Conan Osiris - "Telemóveis"

Всі учасники першого півфіналу Євробачення 2019 (відео: youtube.com/eurovision)

Додамо, що у фінал Євробачення 2019 проходять 20 кращих півфіналістів (другий півфінал відбудеться у четвер, 16 травня). Крім того, у нього автоматично потрапляють учасники так званої "Великої п'ятірки":

Великобританія: Майкл Райс - "Bigger Than Us"

Німеччина: S!sters - "Sister"

Франція: Білал Ассане - "Roi"

Італія: Mamud - "Soldi"

Іспанія: Miki - "La venda"

Ізраїль (як країна-переможець торішнього конкурсу): Кобі Марімі - "Home"

Зазначимо, що Україна в цьому році не бере участь у пісенному дійстві, адже MARUV, яка перемогла у Нацвідборі, відмовилася представляти нашу країну в Ізраїлі. Але Styler вирішив нагадати читачам про успіхи та невдачі українських артистів на Євробаченні.

Нагадаємо, що Євробачення 2019 офіційно відкрилося 12 травня в Тель-Авіві. На урочистій церемонії, присвяченій старту пісенного конкурсу, були присутні зірки шоу-бізнесу з різних країн світу. Порадувала своєю появою на помаранчевій доріжці і українська суперстар Вєрка Сердючка - навіть пригубила "шампані" з ведучою в прямому ефірі.