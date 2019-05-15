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Євробачення 2019: результати першого півфіналу


Визначилися перші фіналісти Євробачення 2019

Євробачення 2019 отримало перших фіналістів. У гранд-фіналі пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять виконавці з 10 країн.

Перші фіналісти Євробачення 2019:

  1. Греція: Katerine Duska - "Better Love"
  2. Білорусь: ZENA - "Like It"
  3. Сербія: Nevena Božović - "Kruna"
  4. Кіпр: Tamta - "Replay"
  5. Естонія: Victor Crone - "Storm"
  6. Чехія: Lake Malawi - "Friend Of A Friend"
  7. Австралія: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"
  8. Ісландія: Hatari - "Hatrið mun sigra"
  9. Сан-Марино: Serhat - "Say Na Na Na"
  10. Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi"

Саме ці артисти тріумфували у першому півфіналі Євробачення 2019, який пройшов у вівторок, 14 травня. За бортом конкурсу залишилися представники таких країн, як:

  • Бельгія: Eliot - "Wake Up"
  • Грузія: Oto Nemsadze - "Keep on Going"
  • Угорщина: Joci Pápai - "Az én apám"
  • Чорногорія: D mol - "Heaven"
  • Польща: Tulia - "Fire of Love"
  • Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away"
  • Португалія: Conan Osiris - "Telemóveis"

Всі учасники першого півфіналу Євробачення 2019 (відео: youtube.com/eurovision)

Додамо, що у фінал Євробачення 2019 проходять 20 кращих півфіналістів (другий півфінал відбудеться у четвер, 16 травня). Крім того, у нього автоматично потрапляють учасники так званої "Великої п'ятірки":

  • Великобританія: Майкл Райс - "Bigger Than Us"
  • Німеччина: S!sters - "Sister"
  • Франція: Білал Ассане - "Roi"
  • Італія: Mamud - "Soldi"
  • Іспанія: Miki - "La venda"
  • Ізраїль (як країна-переможець торішнього конкурсу): Кобі Марімі - "Home"

Зазначимо, що Україна в цьому році не бере участь у пісенному дійстві, адже MARUV, яка перемогла у Нацвідборі, відмовилася представляти нашу країну в Ізраїлі. Але Styler вирішив нагадати читачам про успіхи та невдачі українських артистів на Євробаченні.

Нагадаємо, що Євробачення 2019 офіційно відкрилося 12 травня в Тель-Авіві. На урочистій церемонії, присвяченій старту пісенного конкурсу, були присутні зірки шоу-бізнесу з різних країн світу. Порадувала своєю появою на помаранчевій доріжці і українська суперстар Вєрка Сердючка - навіть пригубила "шампані" з ведучою в прямому ефірі.

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