Европу накрыл мощный ураган: поезда не ходят, самолеты не могут приземлиться

Мощный ураган накрыл несколько стран Европы и из-за сильного ветра и дождя прекращено транспортное сообщение. Спасатели предупреждают о шторме и ливнях, которые принес с собой циклон "Деннис".

Штормовой ветер и сильные дожди накрыли Германию, Данию, Норвегию, Финляндию и Балтийские страны, а также Британию. Во многих городах перестал ходить железнодорожный транспорт, летать самолеты и отменяют спортивные мероприятия.

Сильный шторм в Европе

Так, на северо-западе Европы есть сильная угроза наводнений. Британская метеорологическая служба предупредила 250 населенных пунктов в Англии, Шотландии и Уэльсе о сильных разливах и штормовом ветре. В городе Понтипул из берегов вышла река Тафф, река Нит уже также находится в катастрофическом состоянии.

Сильный шторм в Европе

Сотни авиарейсов отменены и в сети появилось видео авиалайнера, который не может совершить посадку из-за сильного ветра. Движение поездов во многих регионах заблокировано и тысячи пассажиров не могут отправиться на зимние каникулы.

Сильный шторм в Европе

Как отмечают метеорологи, в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Испании, Исландии, Франции и Нидерландах скорость ветра достигает 200 км/в час.

Сильный ветер сносит все на своем пути – даже большие корабли не могут двигаться, а возле города Ньюкаслтон с дороги смыло автомобиль с людьми и прижало к ограде мощным потоком воды.