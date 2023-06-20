В Європі прокидається супервулкан, який дрімав 500 років. Наслідки можуть бути катастрофічними!

Що відомо про вулкан Кампі-Флегрей

Повідомляється, що кора вулкана Кампі-Флегрей поблизу Неаполя на півдні Італії стає слабшою та більш схильною до розриву, що збільшує ймовірність виверження – Про це заявили вчені, які провели нове дослідження.

Понад 1,5 мільйона людей живуть над величезним підземним вулканічним комплексом, а півмільйона людей мають свої будинки всередині його 11-кілометрової кальдери, яка утворилася після величезного виверження 39 тисяч років тому.

Якщо станеться виверження, він викине розплавлені породи та вулканічні гази високо в стратосферу, та викличе цунамі заввишки 133,5 метри і поширить шлейф сірки та токсичного попелу, який міг би занурити Землю в глобальну зиму на роки, вбиваючи врожаї та спричиняючи масову загибель людей.

"Наше нове дослідження підтверджує, що вулкан наближається до виверження", - сказав професор кафедри наук з Лондона та провідний автор дослідження Крістофер Кілберн.

Вулкан Кампі-Флегрей готується до пробудження (фото: shutterstock.com)

Однак він попередив, що це не означає, що виверження гарантовано.

Для довідки

Цей вулкан неспокійний, востаннє він вивергався в 1538 році після інтервалу приблизно в 3000 років. Попередні інтервали були такими ж короткими, тому виверження майже через 500 років є реальною загрозою.