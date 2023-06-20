В Европе просыпается супервулкан, дремавший 500 лет. Последствия могут быть катастрофическими!

Что известно о вулкане Кампи-Флегрей

Сообщается, что кора вулкана Кампи-Флегрей близ Неаполя на юге Италии становится более слабой и более склонной к разрыву, что увеличивает вероятность извержения. Об этом заявили ученые, проведшие новое исследование.

Более 1,5 миллиона человек живут над огромным подземным вулканическим комплексом, а у полумиллиона людей есть свои дома внутри его 11-километровой кальдеры, образовавшейся после огромного извержения 39 тысяч лет назад.

Если произойдет извержение, он выбросит расплавленные породы и вулканические газы высоко в стратосферу и вызовет цунами высотой 133,5 метра и распространит шлейф серы и токсичного пепла, который мог бы погрузить Землю в глобальную зиму годами, убивая урожаи и смерть людей.

"Наше новое исследование подтверждает, что вулкан приближается к извержению", – сказал профессор кафедры наук из Лондона и ведущий автор исследования Кристофер Килберн.

Вулкан Кампи-Флегрей готовится к пробуждению (фото: shutterstock.com)

Однако он предупредил, что это не означает, что извержение гарантировано.

Для справки

Этот вулкан беспокоен, в последний раз он извергался в 1538 году после интервала примерно в 3000 лет. Предыдущие интервалы были столь же короткими, поэтому извержение почти через 500 лет является реальной угрозой.