На одному з островів Індонезії сталось виверження "вулкану Судного дня"
В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі, який також називають "вулканом Судного дня".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Через виверження вулкана, жителів прилеглих населених пунктів попередили про припинення будь-яких дій у небезпечних зонах, які простягаються до семи кілометрів від кратера.
Як відзначають в агентстві боротьби зі стихійними лихами, наразі рішення щодо евакуації не було прийнято.
"Поки було лише одне виверження лави. Якщо охоплення продовжить збільшуватися і відстань перевищить 7 кілометрів, цілком імовірно, що мешканцям рекомендуватимуть евакуюватися", - зазначив представник агентства.
Nueva Erupción del Volcán Monte Merapi, Java Central, #Indonesia. (11.03.2023). #Volcan #Volcano #Gunung #zabedrosky #Eruption #Erupsi pic.twitter.com/tdZrVWnUkX— Alerta Climática (@deZabedrosky) March 11, 2023
Щонайменше вісім сіл поблизу вулкана постраждали від вулканічного попелу.
Вулкан Мерапі - найбільший діючий вулкан в Індонезії, висота якого перевищує 2910 метрів. Внаслідок виверження у 2010 році загинули 350 людей, а близько 280 тисяч - були евакуйовані.
Вчені вважають, що виверження "на повну силу" може призвести до вулканічної зими й колапсу світової економіки. Через це вулкан також називають "вулканом Судного дня".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на острові Сіау Індонезії сталось виверження вулкана Карангетанг.
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