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В Європі прокидається супервулкан, який дрімав 500 років. Наслідки можуть бути катастрофічними!

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Італія, Вівторок 20 червня 2023 17:01
В Європі прокидається супервулкан, який дрімав 500 років. Наслідки можуть бути катастрофічними! В Італії незабаром прокинеться небезпечнр й вулкан (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Супервулкан Кампі-Флегрей, відомий також як Флегрейські поля, що розташований в Італії, неподалік Неаполя, вважається одним з найбільш потенційно небезпечних вулканів у світі через свою близькість до густонаселених районів. І найближчим часом він може прокинутися, що призведе до катастрофічних наслідків для регіону, Італії та цілого світу.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в провідному науковому журналі Communications Earth & Environment.

Що відомо про вулкан Кампі-Флегрей

Повідомляється, що кора вулкана Кампі-Флегрей поблизу Неаполя на півдні Італії стає слабшою та більш схильною до розриву, що збільшує ймовірність виверження – Про це заявили вчені, які провели нове дослідження.

Понад 1,5 мільйона людей живуть над величезним підземним вулканічним комплексом, а півмільйона людей мають свої будинки всередині його 11-кілометрової кальдери, яка утворилася після величезного виверження 39 тисяч років тому.

Якщо станеться виверження, він викине розплавлені породи та вулканічні гази високо в стратосферу, та викличе цунамі заввишки 133,5 метри і поширить шлейф сірки та токсичного попелу, який міг би занурити Землю в глобальну зиму на роки, вбиваючи врожаї та спричиняючи масову загибель людей.

"Наше нове дослідження підтверджує, що вулкан наближається до виверження", - сказав професор кафедри наук з Лондона та провідний автор дослідження Крістофер Кілберн.

В Європі прокидається супервулкан, який дрімав 500 років. Наслідки можуть бути катастрофічними!Вулкан Кампі-Флегрей готується до пробудження (фото: shutterstock.com)

Однак він попередив, що це не означає, що виверження гарантовано.

Для довідки

Цей вулкан неспокійний, востаннє він вивергався в 1538 році після інтервалу приблизно в 3000 років. Попередні інтервали були такими ж короткими, тому виверження майже через 500 років є реальною загрозою.

Нагадаємо, що на одному з островів Індонезії сталось виверження "вулкану Судного дня".

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Італія вулкан вчені