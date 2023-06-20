ua ru
Вт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Европе просыпается супервулкан, дремавший 500 лет. Последствия могут быть катастрофическими!

Новина українською →
Италия, Вторник 20 июня 2023 17:01
В Европе просыпается супервулкан, дремавший 500 лет. Последствия могут быть катастрофическими! В Италии вскоре проснется опасный и вулкан (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Супервулкан Кампи-Флегрей, известный также как Флегрейские поля, расположенный в Италии, недалеко от Неаполя, считается одним из наиболее потенциально опасных вулканов в мире из-за своей близости к густонаселенным районам. И в ближайшее время он может проснуться, что приведет к катастрофическим последствиям для региона, Италии и всего мира.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в ведущем научном журнале Communications Earth & Environment.

Что известно о вулкане Кампи-Флегрей

Сообщается, что кора вулкана Кампи-Флегрей близ Неаполя на юге Италии становится более слабой и более склонной к разрыву, что увеличивает вероятность извержения. Об этом заявили ученые, проведшие новое исследование.

Более 1,5 миллиона человек живут над огромным подземным вулканическим комплексом, а у полумиллиона людей есть свои дома внутри его 11-километровой кальдеры, образовавшейся после огромного извержения 39 тысяч лет назад.

Если произойдет извержение, он выбросит расплавленные породы и вулканические газы высоко в стратосферу и вызовет цунами высотой 133,5 метра и распространит шлейф серы и токсичного пепла, который мог бы погрузить Землю в глобальную зиму годами, убивая урожаи и смерть людей.

"Наше новое исследование подтверждает, что вулкан приближается к извержению", – сказал профессор кафедры наук из Лондона и ведущий автор исследования Кристофер Килберн.

В Европе просыпается супервулкан, дремавший 500 лет. Последствия могут быть катастрофическими!Вулкан Кампи-Флегрей готовится к пробуждению (фото: shutterstock.com)

Однако он предупредил, что это не означает, что извержение гарантировано.

Для справки

Этот вулкан беспокоен, в последний раз он извергался в 1538 году после интервала примерно в 3000 лет. Предыдущие интервалы были столь же короткими, поэтому извержение почти через 500 лет является реальной угрозой.

Напомним, что на одном из островов Индонезии произошло извержение "вулкана Судного дня".

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия вулкан вчені