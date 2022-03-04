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Европейский суд по правам человека остановил рассмотрение дел против Украины

Автор: Татьяна Самарук

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по просьбе украинской стороны остановил рассмотрение дел против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюски.

"ЕСПЧ по нашей просьбе остановило рассмотрение дел против Украины", - говорится в сообщении.

Министр напомнил, что Украина инициировала новое дело против РФ в Европейском суде по правам человека.

"В рамках которого уже получили обеспечительную меру, которая запрещает россиянам совершать ряд действий. Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило", - отметил министр.

Он также сообщил, что Кабинет Министров своим постановлением наложил мораторий на исполнение обязательств перед лицами, связанными с РФ, а также отчуждение их активов.

"Прошу нотариусов и банковское сообщество обратить особое внимание на это постановление, оно будет обнародовано в ближайшее время", - написал он.

Ранее мы сообщали, что Украина подала запрос в Германию о поддержке оружием.

Также мы писали, что Геращенко рассказал, что запад должно немедленно предоставить Украине современные системы ПВО для обороны.

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ЕСПЧ