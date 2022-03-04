Європейський суд з прав людини зупинив розгляд справ проти України

"ЄСПЛ на наше прохання зупинив розгляд справ проти України", - йдеться в повідомленні.

Міністр нагадав, що Україна ініціювала нову справу проти РФ у Європейському суді з прав людини.

"У рамках якої вже отримали забезпечувальний захід, який забороняє росіянам вчиняти низку дій. Це їх, звісно, не зупинило, але юридичні позиції для майбутніх процесів послабило", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що Кабінет Міністрів своєю постановою наклав мораторій на виконання зобов'язань перед особами, пов'язаними з РФ, а також відчуження їхніх активів.

"Прошу нотаріусів та банківську спільноту звернути особливу увагу на цю постанову, вона буде оприлюднена найближчим часом", - написав він.