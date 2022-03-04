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Украина подала запрос к Германии о поддержке оружием

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Германия, Пятница 04 марта 2022 13:28
Украина подала запрос к Германии о поддержке оружием Фото: Украина дала запрос Германии о поддержке оружием (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украина просит Германию о дальнейшей военной поддержке для борьбы с Россией. Речь идет о танках, боевых вертолетах и кораблях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Spiegel.

По данным издания, посольство Украины в Берлине обратилось к канцелярии, МИД и Минобороны с просьбой расширить поставки оружия в страну для защиты от России.

Поставки оружия, запрошенные в письме, значительно превышают квоты, ранее обещанные федеральным правительством.

В документе упоминается приобретение и поставка следующих систем вооружения:

Основные боевые танки, бронетранспортеры, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, бронированные инженерные машины, бронированные машины разминирования и бронированные мосты

Артиллерийские системы, самоходные гаубицы, танковые минометы, минометы

Средние артиллерийские ракетные комплексы

Зенитно-ракетные комплексы, легкие зенитные комплексы с носителем вооружения

Разведывательные автомобили, бронеавтомобили, бронированные аварийно-транспортные машины, многоцелевые автомобили, транспортные средства и дополнительные двигатели

Боевые и вспомогательные вертолеты

Разведывательные и боевые дроны

Многоцелевые боевые и транспортные самолеты

Подводные лодки, фрегаты, корветы и быстроходные катера

В письме говорится, что перечень не является исчерпывающим и не указано количество единиц.

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