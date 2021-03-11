В Европе сгорел крупный дата-центр: обвалил интернет во всем мире и в Украине

В Страсбурге сгорел крупный дата-центр, который обслуживал многие системы по всему миру, в том числе и в Украине. В частности, уже известно о проблемах с GPS-связью во Львове.

Как сообщает издание Reuters , пожар начался после полуночи 10 марта и привел к тому, что уничтожена ценная информация с серверов одного из самых крупных европейских провайдеров OVH.

Никто из сотрудников дата-центра не пострадал, но огнем была уничтожена информация на серверах, которые обслуживали миллионы веб-сайтов. Затронуты были также порталы правительственных учреждений, банков, магазинов, новостных веб-сайтов. Также было уничтожено часть веб-пространства с французским доменом FR.

Известный арт-комплекс Франции "Центр Помпиду" сообщил, что веб-сайт больше не доступен. Криптовалютная биржа Deribit осталась без блога, но валютные операции не пострадали. Новостное агентство News Europe отмечает, что веб-сайты больше не доступны, а бесплатный шахматный сервер Lichess потерял 24-часовую историю игр.

Также полностью сгорели 25 серверов, обслуживающие игру Rust. Как заявляют представители компании-разработчика Facepunch, европейские серверы, находившиеся в дата-центре OVH, полностью утеряны при пожаре. При этом восстановить данные нет возможности. Таким образом, данные пользователей и накопленный прогресс безвозвратно утеряны. Компания работает над заменой серверов.

Пожар также повлиял на работу систем в Украине. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в коммунальном транспорте города перестали работать GPS-трекеры.

"Сегодня невозможно отследить общественный транспорт Львова в специальных приложениях или картах. Почему? Дело в том, что ночью произошел пожар в дата-центре SBG1 в Страсбурге. Компания, которая обеспечивает передачу данных, делает все необходимое, чтобы восстановить связь", - написал Садовой на своей странице в Facebook.

Под его постом в комментариях жители разных регионов Украины отметили, что и у них наблюдаются перебои с доступом к сайтам.