В Хмельницкой области горело хирургическое отделение больницы, эвакуировали 23 человек
Сегодня, 10 марта, на кровли хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы (Хмельницкая область) произошел пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали 16 медработников и 7 больных.
Как сообщается, пожар произошел около 15:00. На момент прибытия пожарных горело 20 кв.м кровли. Тогда спасатели совместно с персоналом начали эвакуацию людей.
"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря оперативности и слаженным действиям ГСЧС возгорание удалось быстро ликвидировать", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что пожар локализовали в 15:18, а ликвидировали его в 16:15. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.
Фото: пожар в больнице (km.dsns.gov.ua)
Напомним, ранее в больнице Черновцов произошел пожар в COVID-боксе. В результате пожара один пациент погиб, а еще один получил очень сильные ожоги. Мэр города Роман Кличук заявлял, что пожар мог произойти из-за спирта у одного из пациентов.
Как писало РБК-Украина, полиция возбудила дело из-за пожара в больнице Черновцов.