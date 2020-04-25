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В Европе рассказали, когда у России закончатся все деньги: ждать недолго

STYLERЖизнь    25.04.2020 - 14:07
В Европе рассказали, когда у России закончатся все деньги: ждать недолго
Нефтяной кризис в России (фото: kremlin.ru)

Экономисты считают, что РФ в скором времени грозят большие неприятности

Нефтяной кризис в России может привести к тому, что в стране закончатся все деньги. По прогнозам аналитиков, если российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель, то деньги в РФ закончатся примерно через два года.

Экономисты Deutsche Bank Петро Сидоров и Кристиан Ветошки спрогнозировали, что в РФ ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут иссякнуть очень скоро.

На данный момент размер резервов составляет около 120 миллиардов долларов. Аналитики утверждают, что этих средств достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение почти двух лет.

Если цена Urals достигнет $ 30 за баррель, то резервы исчерпаются через 6 лет. На данный момент эксперты наблюдают ситуацию со снижением стоимости нефти. 22 апреля стоимость российской нефти Urals с поставкой в ​​Роттердаме опустилась ниже $ 10. Данную ситуацию власть объясняет картельным сговором и рыночными спекуляциями.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин хочет внести в конституцию России защиту русскоязычных и "правду" о Второй мировой. По его мнению, у России якобы пытаются украсть победу в этой войне, и Москва должна "активно противостоять" таким попыткам.

До этого нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". Кроме того, в документе говорится, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

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