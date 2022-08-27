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В Европе проучили россиянку и сделали страшную надпись на ее машине: что там нацарапали

В Норвегии европейцы сделали надпись на машине россиянки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россиянка поехала отдыхать по Европе и пожаловалась на травлю. Дело в том, что на ее машине нацарапали надпись "убийцы" на английском языке. Судя по всему, это сделали местные жители.

О такой истории рассказало одно из российских изданий, куда обратилась женщина.

Детали истории

Россиянка Алена Славко с семьей решила прокатиться на своей машине в Европе и посетить Норвегию.

Инцидент произошел на Лофотенских островах. Посетив туристические достопримечательности, россияне приехали к одной из гор и оставили авто на необорудованной парковке. Рядом с машиной стояли другие автомобили с европейскими номерами, преимущественно, норвежскими и шведскими.

Россиянка поехала отдыхать в Норвегию (фото: instagram.com/alena__alesha)

"Мы видели всех, кто спускался и поднимался. Все были настроены доброжелательно. Но когда вернулись, увидели, что боковое зеркало было вывернуто, на двери небольшая вмятина, а на капоте - надпись", - рассказала Славко.

На машине по-английски выцарапали слово "убийцы" (murderers). По ее словам, перед поездкой друзья предупреждали ее, что россияне в Европе могут столкнуть с разными неприятными инцидентами.

Россиянка искренне удивляется, почему так произошло.

На капоте машины россиянки написали "убийцы" (фото: instagram.com/alena__alesha)

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