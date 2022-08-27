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У Європі провчили росіянку і зробили страшний напис на її машині: що там надряпали

У Норвегії європейці зробили напис на машині росіянки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Росіянка поїхала відпочивати по Європі і поскаржилася на цькування. Справа в тому, що на її машині надряпали напис "вбивці" англійською мовою. Судячи з усього, це зробили місцеві жителі.

Про таку історію розповіло одне з російських видань, куди звернулася жінка.

Деталі історії

Росіянка Олена Славко з сім'єю вирішила покататися на своїй машині в Європі і відвідати Норвегію.

Інцидент стався на Лофотенських островах. Відвідавши туристичні визначні пам'ятки, росіяни приїхали до однієї з гір і залишили авто на необладнаній парковці. Поруч з машиною стояли інші автомобілі з європейськими номерами, переважно, норвезькими і шведськими.

Росіянка вирішила відпочити в Норвегії (фото: instagram.com/alena__alesha)

"Ми бачили всіх, хто спускався і піднімався. Всі були налаштовані доброзичливо. Але коли повернулися, побачили, що бічне дзеркало було вивернуто, на дверях невелика вм'ятина, а на капоті - напис", - розповіла Славко.

На машині по-англійськи видряпали слово" вбивці " (murderers). За її словами, перед поїздкою друзі попереджали її, що росіяни в Європі можуть зіштовхнути з різними неприємними інцидентами.

Росіянка щиро дивується, чому так сталося.

На капоті машини Росіянки написали "вбивці" (фото: instagram.com/alena__alesha)

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Російська Федерація