В Европе и Америке очень любят: Клопотенко представил рецепт оригинального блюда

"В Европе и Америке очень любят это блюдо, и оно круто заходит на завтрак с чашкой кофе или чаем. Вообще бейгл можно приготовить с разной начинкой. А я вам покажу, как сделать его с крем-сыром, лососем", - написал повар.

Ингредиенты:

Для теста:

350 г муки

125 мл теплой воды

1,5 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

2 ст. л. масла

1 яйцо (для смазки)

10 г живых дрожжей

1 ст. л. кунжута (для посыпки)

Для начинки:

300 г слабосоленого лосося

250 г крем-сыра

1 свекла

10 веточек укропа

10 веточек мелиссы

Смотрите на видео, как блюдо готовит Евгений Клопотенко.