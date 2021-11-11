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В Европе и Америке очень любят: Клопотенко представил рецепт оригинального блюда

Автор: Styler

Популярный кулинар Евгений Клопотенко представил рецепт бейгла. Это блюдо очень любят в Америке и Европе. Оно представляет собой бублик с начинкой.

Рецепт опубликован в Telegram-канале Клопотенко.

"В Европе и Америке очень любят это блюдо, и оно круто заходит на завтрак с чашкой кофе или чаем. Вообще бейгл можно приготовить с разной начинкой. А я вам покажу, как сделать его с крем-сыром, лососем", - написал повар.

Ингредиенты:

Для теста:

350 г муки
125 мл теплой воды
1,5 ст. л. сахара
½ ч. л. соли
2 ст. л. масла
1 яйцо (для смазки)
10 г живых дрожжей
1 ст. л. кунжута (для посыпки)

Для начинки:

300 г слабосоленого лосося
250 г крем-сыра
1 свекла
10 веточек укропа
10 веточек мелиссы

Смотрите на видео, как блюдо готовит Евгений Клопотенко.

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт кручеников с салом и чесноком.

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Евгений Клопотенко