У Європі та Америці дуже люблять: Клопотенко представив рецепт оригінальної страви

Популярний кулінар Євген Клопотенко представив рецепт бейгла. Цю страву дуже люблять в Америці і Європі. Вона являє собою бублик з начинкою.
Рецепт опублікований в Telegram-каналі Клопотенко.
"У Європі та Америці дуже люблять це блюдо, і воно круто заходить на сніданок з чашкою кави або чаєм. Взагалі бейгл можна приготувати з різною начинкою. А я вам покажу, як зробити його з крем-сиром, лососем", - написав кухар.
Для тіста:
350 г борошна
125 мл теплої води
1,5 ст. л. цукру
½ ч. л. солі
2 ст. л. олії
1 яйце (для змащення)
10 г живих дріжджів
1 ст. л. кунжуту (для посипання)
Для начинки:
300 г слабосоленого лосося
250 г крем-сиру
1 буряк
10 гілочок кропу
10 гілочок меліси
Дивіться на відео, як страву готує Євген Клопотенко.
Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт кручеників з салом і часником.