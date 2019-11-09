"Евробляхерам" готовят приятный сюрприз: растаможка по новой формуле

На данный момент власть пытается навести порядок с тысячами нерастаможенных авто. Так, в Верховной Раде появился законопроект, который прописывает правила растаможки авто на иностранных номерах. Теперь условия для "евроблях" и всего автомобильного импорта изменятся.

Законопроект №2342 зарегистрировал в Раде народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев. В пояснительной записке к проекту указано, что прежняя политика в отношении владельцев "евроблях" была "карательной": сначала власти сделали недоступным ввоз недорогих машин, а потом включили всю машину государственных репрессий против водителей.

"Евробляхерам" готовят приятный сюрприз (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Нынешнюю систему налогообложения хотят поменять в два этапа - сначала для "евроблях", которых в Украине осталось приблизительно 100 тысяч, а позже - и для остальных машин.

В законопроекте говорится, что временно (в течение 180 дней с момента принятия проекта) ставки акцизного сбора для авто будут определяться без учета коэффициента возраста.

Также отменяется норма по соответствию экологическим стандартам для раритетных авто (возрастом более 30 лет), которая была проблемой для любителей коллекционных машин.

В целом, перечисленные новации должны помочь растаможить оставшиеся "евробляхи".

А вот бонусы для всех остальных водителей обещают не сразу, а только с 2021 года. В случае принятия законопроекта, уже с 1 января 2021 года автомобили вообще исключат из списка подакцизных товаров, также не нужно будет платить этот сбор на кузовы, прицепы и полуприцепы, а также мотоциклы.