Євробачення у Мальме: яке місце посіла Україна

У Мальме відгримів фінал Євробачення 2024. Вже відомо, що переможцем стала Швейцарія.
Яке місце посіла Україна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Євробачення.
Так, співачки Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" отримали 3 місце та 453 бали.
Наприкінці виступу співачки встигли передати важливий меседж. Просто зі сцени вони сказали: "Peace and freedom for Ukraine".
Ці слова почув увесь світ. Українки нагадали про повномасштабну війну в нашій країні.
Виступ України на Євробаченні (скріншот)
"Зараз буду передивлятися виступ! Я вийшла передати людям і біль, і світло, і молитву, тому увійшла в якийсь особливий стан і памʼятаю лише його, а не те, що робила!", - коментувала свій виступ Jerry Heil.
Нагадаємо, раніше стало відомо, який вигляд зараз має переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст.
Окрім цього, ми вже повідомляли, що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024.