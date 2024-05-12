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Євробачення у Мальме: яке місце посіла Україна

Як виступила Україна (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Поліна Іваненко

У Мальме відгримів фінал Євробачення 2024. Вже відомо, що переможцем стала Швейцарія.

Яке місце посіла Україна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Євробачення.

На якому місці Україна

Так, співачки Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" отримали 3 місце та 453 бали.

Наприкінці виступу співачки встигли передати важливий меседж. Просто зі сцени вони сказали: "Peace and freedom for Ukraine".

Ці слова почув увесь світ. Українки нагадали про повномасштабну війну в нашій країні.

Виступ України на Євробаченні (скріншот)

"Зараз буду передивлятися виступ! Я вийшла передати людям і біль, і світло, і молитву, тому увійшла в якийсь особливий стан і памʼятаю лише його, а не те, що робила!", - коментувала свій виступ Jerry Heil.

Виступ  Alyona і Jerry Heil у фіналі Євробачення - відео

 

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