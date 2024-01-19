Євробачення 2024: в Україні оголосили ведучих Національного відбору (фото)

В Україні обрали трьох ведучих Національного відбору на Євробачення 2024. Ними стали Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна".
Юлія Саніна є фронтвумен і солісткою гурту The HARDKISS. У 2023 році вона була членом журі під час Національного відбору на Євробачення 2023 і ведучою Євробачення 2023.
Тімура Мірошниченка також називають офіційним "голосом" Євробачення в Україні, оскільки жоден співочий конкурс не обходився без його коментарів.
Василь Байдак - український стендап-комік і волонтер. Свої виступи часто сам характеризує як комедію спостереження. У листопаді 2023 року увійшов до рейтингу "Української правди" 100 українських лідерів, гумориста відзначили у категорії "Культура".
Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.
Учасники виступатимуть у такому порядку:
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.
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