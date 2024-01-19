Євробачення 2024: в Україні оголосили ведучих Національного відбору (фото)

Що відомо про ведучих

Юлія Саніна є фронтвумен і солісткою гурту The HARDKISS. У 2023 році вона була членом журі під час Національного відбору на Євробачення 2023 і ведучою Євробачення 2023.

Тімура Мірошниченка також називають офіційним "голосом" Євробачення в Україні, оскільки жоден співочий конкурс не обходився без його коментарів.

Василь Байдак - український стендап-комік і волонтер. Свої виступи часто сам характеризує як комедію спостереження. У листопаді 2023 року увійшов до рейтингу "Української правди" 100 українських лідерів, гумориста відзначили у категорії "Культура".

Нацвідбір на Євробачення 2024

Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.