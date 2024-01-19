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Евровидение 2024: в Украине объявили ведущих Национального отбора (фото)

Стало известно, кто будет вести Нацотбор на Евровидение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине выбрали трех ведущих Национального отбора на Евровидение 2024 года. Ими стали Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в официальном Telegram-канале "Євробачення Україна".

Что известно о ведущих

Юлия Санина является фронтвумен и солисткой группы The HARDKISS. В 2023 году она была членом жюри во время Национального отбора на Евровидение 2023 года и ведущей Евровидения 2023 года.

Тимура Мирошниченко также называют официальным "голосом" Евровидения в Украине, поскольку ни один певческий конкурс не обходился без его комментариев.

Василий Байдак - украинский стендап-комик и волонтер. Свои выступления часто сам характеризует как комедию наблюдения. В ноябре 2023 года вошел в рейтинг "Украинской правды" 100 украинских лидеров, юмористов отметили в категории "Культура".

Нацотбор на Евровидение 2024

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

Раньше мы рассказывали, кому букмекеры прогнозируют победу на Нацотборе.

Слушайте также все песни участников Нацотбора 2024 года, чтобы найти своего фаворита.

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ЕвровидениеЮлия СанинаТимур Мирошниченко