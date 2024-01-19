ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євробачення 2024: в Україні оголосили ведучих Національного відбору (фото)

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 09:25
UA EN RU
Євробачення 2024: в Україні оголосили ведучих Національного відбору (фото) Стало відомо, хто буде вести Нацвідбор на Євробачення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні обрали трьох ведучих Національного відбору на Євробачення 2024. Ними стали Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна".

Що відомо про ведучих

Юлія Саніна є фронтвумен і солісткою гурту The HARDKISS. У 2023 році вона була членом журі під час Національного відбору на Євробачення 2023 і ведучою Євробачення 2023.

Тімура Мірошниченка також називають офіційним "голосом" Євробачення в Україні, оскільки жоден співочий конкурс не обходився без його коментарів.

Василь Байдак - український стендап-комік і волонтер. Свої виступи часто сам характеризує як комедію спостереження. У листопаді 2023 року увійшов до рейтингу "Української правди" 100 українських лідерів, гумориста відзначили у категорії "Культура".

Євробачення 2024: в Україні оголосили ведучих Національного відбору (фото)

Нацвідбір на Євробачення 2024

Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Глядачі, як і завжди, зможуть спостерігати за ним зі своїх телеекранів.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.

Раніше ми розповідали, кому букмекери прогнозують перемогу на Нацвідборі.

Слухайте також усі пісні учасників Нацвідбору 2024, щоб знайти свого фаворита.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Юлия Санина Тимур Мирошниченко