Евровидение 2024: в Украине объявили ведущих Национального отбора (фото)

В Украине выбрали трех ведущих Национального отбора на Евровидение 2024 года. Ими стали Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в официальном Telegram -канале "Євробачення Україна".

Что известно о ведущих

Юлия Санина является фронтвумен и солисткой группы The HARDKISS. В 2023 году она была членом жюри во время Национального отбора на Евровидение 2023 года и ведущей Евровидения 2023 года.

Тимура Мирошниченко также называют официальным "голосом" Евровидения в Украине, поскольку ни один певческий конкурс не обходился без его комментариев.

Василий Байдак - украинский стендап-комик и волонтер. Свои выступления часто сам характеризует как комедию наблюдения. В ноябре 2023 года вошел в рейтинг "Украинской правды" 100 украинских лидеров, юмористов отметили в категории "Культура".

Нацотбор на Евровидение 2024

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.