Евровидение 2024: в Украине объявили ведущих Национального отбора (фото)
В Украине выбрали трех ведущих Национального отбора на Евровидение 2024 года. Ими стали Тимур Мирошниченко, Юлия Санина и Василий Байдак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в официальном Telegram-канале "Євробачення Україна".
Что известно о ведущих
Юлия Санина является фронтвумен и солисткой группы The HARDKISS. В 2023 году она была членом жюри во время Национального отбора на Евровидение 2023 года и ведущей Евровидения 2023 года.
Тимура Мирошниченко также называют официальным "голосом" Евровидения в Украине, поскольку ни один певческий конкурс не обходился без его комментариев.
Василий Байдак - украинский стендап-комик и волонтер. Свои выступления часто сам характеризует как комедию наблюдения. В ноябре 2023 года вошел в рейтинг "Украинской правды" 100 украинских лидеров, юмористов отметили в категории "Культура".
Нацотбор на Евровидение 2024
Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.
Участники будут выступать в следующем порядке:
- YAKTAK - Lalala
- INGRET - Keeper
- NAZVA - Slavic English
- ANKA - "Палала"
- Drevo - Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- MÉLOVIN - DREAMER
- SKYLERR - Time is running out
- Ziferblat - Place I Call Home
- YAGODY - Tsunamia
- NAHABA - GLASSS
68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.
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