Євробачення 2024: прогноз букмекерів щодо переможця конкурсу
Країни-учасниці Євробачення 2024 вже вирішили, яка пісня гідна представляти їх на пісенному конкурсі, тож букмекери вже почали обирати потенційних переможців.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт EurovisionWorld розповідає, хто за прогнозами цьогоріч стане фаворитом, і які шанси в України.
Кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2024
У швейцарського артиста Nemo з його композицією "The Code" найбільше ймовірності на перемогу. Його шанси оцінюються приблизно у 25%.
На другому місці перебуває Baby Lasagna з Хорватії з композицією "Rim Tim Tagi Dim". Букмекери оцінюють його шанси на перемогу приблизно в 17%.
На третьому місці йде нідерландський артист Joost Klein із треком "Europapa", ймовірність його перемоги становить 15%
На четвертій позиції за рейтингом букмекерів представниця Італії Angelina Mango з піснею "La noia". Її шанси на перемогу оцінюються в 11%.
Наразі ймовірність перемоги українських учасниць оцінюється приблизно в 7%. Alyona Alyona і Jerry Heil виступлять із композицією "Teresa & Maria", яка передає ідею про силу і єдність українських жінок у період війни, а також про виклики, які вони долають.
Як зараз виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)
Нагадаємо, цьогоріч Євробачення 2024 відбудеться в Мальме, Швеція. Україна виступить у першому півфіналі під п'ятим порядковим номером.
Раніше стало відомо, хто оголосить бали від України в прямому ефірі.
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