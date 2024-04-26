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Євробачення 2024: прогноз букмекерів щодо переможця конкурсу

П'ятниця 26 квітня 2024 21:16
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Євробачення 2024: прогноз букмекерів щодо переможця конкурсу Кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Країни-учасниці Євробачення 2024 вже вирішили, яка пісня гідна представляти їх на пісенному конкурсі, тож букмекери вже почали обирати потенційних переможців.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт EurovisionWorld розповідає, хто за прогнозами цьогоріч стане фаворитом, і які шанси в України.

Кому букмекери прогнозують перемогу на Євробаченні 2024

У швейцарського артиста Nemo з його композицією "The Code" найбільше ймовірності на перемогу. Його шанси оцінюються приблизно у 25%.

На другому місці перебуває Baby Lasagna з Хорватії з композицією "Rim Tim Tagi Dim". Букмекери оцінюють його шанси на перемогу приблизно в 17%.

На третьому місці йде нідерландський артист Joost Klein із треком "Europapa", ймовірність його перемоги становить 15%

На четвертій позиції за рейтингом букмекерів представниця Італії Angelina Mango з піснею "La noia". Її шанси на перемогу оцінюються в 11%.

Наразі ймовірність перемоги українських учасниць оцінюється приблизно в 7%. Alyona Alyona і Jerry Heil виступлять із композицією "Teresa & Maria", яка передає ідею про силу і єдність українських жінок у період війни, а також про виклики, які вони долають.

Євробачення 2024: прогноз букмекерів щодо переможця конкурсу

Як зараз виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Нагадаємо, цьогоріч Євробачення 2024 відбудеться в Мальме, Швеція. Україна виступить у першому півфіналі під п'ятим порядковим номером.

Раніше стало відомо, хто оголосить бали від України в прямому ефірі.

Також дізнайтесь, скільки коштують квитки на Євробачення 2024 в Мальме та де їх купити.

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Євробачення Alyona Alyona Jerry Heil букмекер
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