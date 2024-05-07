Євробачення 2024: яке місце пророкують Україні перед півфіналом

Сьогодні, 7 травня, розпочинається міжнародний конкурс Євробачення 2024, на якому будуть змагатися у вокальному мистецтві артисти з різних країн. Представники України Jerry Heil та alyona alyona мають виступити у першому півфіналі й у них є всі шанси попасти у фінал конкурсу.
Яке місце пророкують букмекери українським виконавицям перед першим півфіналом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на eurovisionworld.
Перше місце букмекери прогнозують виконавцям з Хорватії - Baby Lasagna. Шанси на перемогу вже виросли до 32%.
На другому місці - Швейцарія - Nemo з шансами на перемогу в 16%.
Третє місце пророкують Італії - Angela Mango з 11%
Четверте - за Україною, яку представляють alyona alyona та Jerry Heil - всього 8%.
На п'яте місце букмекери поставили представників Ірландії - Bamby Thug, які мають 6%.
Варто зазначити, що раніше букмекери прогнозували Україні тільки п'яте місце, але після початку репетицій думки змінилися.
В певний момент українські виконавиці вирвалися на третє місце, але зараз знову опинилися на четвертому.
А от представники Нідерландів з першої п'ятірки зовсім вибули.
Раніше ми розповідали про те, де та коли дивитися виступ України на Євробаченні та як голосувати у першому півфіналі.
А ще ми писали про те, що alyona alyona під час репетиції впала зі сцени та травмувалася.