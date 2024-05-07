UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євробачення 2024: яке місце пророкують Україні перед півфіналом

Які шанси у України на перемогу в Євробаченні 2024 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні, 7 травня, розпочинається міжнародний конкурс Євробачення 2024, на якому будуть змагатися у вокальному мистецтві артисти з різних країн. Представники України Jerry Heil та alyona alyona мають виступити у першому півфіналі й у них є всі шанси попасти у фінал конкурсу.

Яке місце пророкують букмекери українським виконавицям перед першим півфіналом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на eurovisionworld.

Перша п'ятірка за прогнозами букмекерів

Перше місце букмекери прогнозують виконавцям з Хорватії - Baby Lasagna. Шанси на перемогу вже виросли до 32%.

 

На другому місці - Швейцарія - Nemo з шансами на перемогу в 16%.

 

Третє місце пророкують Італії - Angela Mango з 11%

 

Четверте - за Україною, яку представляють alyona alyona та Jerry Heil - всього 8%.

 

На п'яте місце букмекери поставили представників Ірландії - Bamby Thug, які мають 6%.

 

Як виглядає перша десятка Євробачення 2024

Як змінювалися шанси України на перемогу

Варто зазначити, що раніше букмекери прогнозували Україні тільки п'яте місце, але після початку репетицій думки змінилися.

В певний момент українські виконавиці вирвалися на третє місце, але зараз знову опинилися на четвертому.

А от представники Нідерландів з першої п'ятірки зовсім вибули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробаченнябукмекер