Евровидение 2024: какое место пророчат Украине перед полуфиналом

Сегодня, 7 мая, начинается международный конкурс Евровидение 2024, на котором будут соревноваться в вокальном искусстве артисты из разных стран. Представители Украины Jerry Heil и alyona alyona должны выступить в первом полуфинале и у них есть шансы попасть в финал конкурса.
Какое место пророчат букмекеры украинским исполнительницам перед первым полуфиналом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на eurovisionworld.
Первое место букмекеры прогнозируют исполнителям из Хорватии - Baby Lasagna. Шансы на победу уже выросли до 32%.
На втором месте - Швейцария - Nemo с шансами на победу в 16%.
Третье место прочат Италии - Angela Mang o с 11%
Четвертое - за Украиной, которую представляют alyona alyona и Jerry Heil - всего 8%.
На пятое место букмекеры поставили представителей Ирландии - Bamby Thug, у которых всего 6%.
Следует отметить, что ранее букмекеры прогнозировали Украине только пятое место, но после начала репетиций мнения изменились.
В какой-то момент украинские исполнительницы вырвались на третье место, но сейчас снова оказались на четвертом.
А вот представители Нидерландов из первой пятерки совсем выбыли.
Раньше мы рассказывали о том, где и когда смотреть выступление Украины на Евровидении и как голосовать в первом полуфинале.
А еще мы писали, что alyona alyona во время репетиции упала со сцены и травмировалась.