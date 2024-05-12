Євробачення 2024: хто скільки балів поставив Україні

У шведському місті Мальме відбувся вражаючий фінал Євробачення 2024. Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" за результатами глядацького голосування і журі посіли третє місце. Перемогу ж здобув учасник зі Швейцарії.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які країни найвище нас оцінили.
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil виступали під так званим "смертельним" другим номером.
Тим не менш, від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів - 453 бали.
Україна отримала найвищу оцінку від професійного журі країн, таких як Чехія та Молдова.
Фінальні результати Євробачення 2024 (фото: скріншот)
Раніше ми писали, що відомо про переможця Євробачення 2024, швейцарського співака Nemo.
Також ми розповідали, що він розбив кубок просто на сцені.