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Євробачення 2024: хто скільки балів поставив Україні

alyona alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Іванна Пашкевич

У шведському місті Мальме відбувся вражаючий фінал Євробачення 2024. Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" за результатами глядацького голосування і журі посіли третє місце. Перемогу ж здобув учасник зі Швейцарії.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які країни найвище нас оцінили.

Скільки всього балів отримала Україна

Дует Alyona Alyona і Jerry Heil виступали під так званим "смертельним" другим номером.

Тим не менш, від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів - 453 бали.

Які бали поставили журі для України

Україна отримала найвищу оцінку від професійного журі країн, таких як Чехія та Молдова.

Фінальні результати Євробачення 2024 (фото: скріншот)

  • 12 балів - Чехія, Молдова
  • 10 балів - Естонія, Франція, Польща
  • 8 балів - Ізраїль, Фінляндія, Латвія
  • 7 балів - Хорватія
  • 6 балів - Данія, Австрія, Португалія, Литва
  • 5 балів - Люксембург, Грузія
  • 4 бали - Норвегія, Німеччина
  • 3 бали - Ісландія, Швеція
  • 2 бали - Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія
  • 1 бал - Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія

Раніше ми писали, що відомо про переможця Євробачення 2024, швейцарського співака Nemo.

Також ми розповідали, що він розбив кубок просто на сцені.

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ЄвробаченняJerry Heil