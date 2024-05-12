Евровидение 2024: кто сколько баллов поставил Украине

Сколько всего баллов получила Украина

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выступали под так называемым "смертельным" вторым номером.

Тем не менее, от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей - 453 балла.

Какие баллы поставили жюри для Украины

Украина получила высокую оценку от профессионального жюри стран, таких как Чехия и Молдова.

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