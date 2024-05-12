Евровидение 2024: кто сколько баллов поставил Украине

В шведском городе Мальме состоялся впечатляющий финал Евровидения 2024. Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" по результатам зрительского голосования и жюри заняли третье место. Победу же одержал участник из Швейцарии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие страны выше всего нас оценили.
Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выступали под так называемым "смертельным" вторым номером.
Тем не менее, от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей - 453 балла.
Украина получила высокую оценку от профессионального жюри стран, таких как Чехия и Молдова.
Финальные результаты Евровидения 2024 (фото: скриншот)
Ранее мы писали, что известно о победителе Евровидения 2024, швейцарском певце Nemo.
Также мы рассказывали, что он разбил кубок прямо на сцене.