Євробачення 2024: хто скільки балів поставив Україні
У шведському місті Мальме відбувся вражаючий фінал Євробачення 2024. Українські виконавиці Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" за результатами глядацького голосування і журі посіли третє місце. Перемогу ж здобув учасник зі Швейцарії.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які країни найвище нас оцінили.
Скільки всього балів отримала Україна
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil виступали під так званим "смертельним" другим номером.
Тим не менш, від журі вони отримали 146 балів та ще 307 балів від глядачів - 453 бали.
Які бали поставили журі для України
Україна отримала найвищу оцінку від професійного журі країн, таких як Чехія та Молдова.
Фінальні результати Євробачення 2024 (фото: скріншот)
- 12 балів - Чехія, Молдова
- 10 балів - Естонія, Франція, Польща
- 8 балів - Ізраїль, Фінляндія, Латвія
- 7 балів - Хорватія
- 6 балів - Данія, Австрія, Португалія, Литва
- 5 балів - Люксембург, Грузія
- 4 бали - Норвегія, Німеччина
- 3 бали - Ісландія, Швеція
- 2 бали - Швейцарія, Греція, Нідерланди, Ірландія
- 1 бал - Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр, Сербія
Раніше ми писали, що відомо про переможця Євробачення 2024, швейцарського співака Nemo.
Також ми розповідали, що він розбив кубок просто на сцені.