Евровидение 2024: кто сколько баллов поставил Украине
В шведском городе Мальме состоялся впечатляющий финал Евровидения 2024. Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" по результатам зрительского голосования и жюри заняли третье место. Победу же одержал участник из Швейцарии.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие страны выше всего нас оценили.
Сколько всего баллов получила Украина
Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выступали под так называемым "смертельным" вторым номером.
Тем не менее, от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей - 453 балла.
Какие баллы поставили жюри для Украины
Украина получила высокую оценку от профессионального жюри стран, таких как Чехия и Молдова.
Финальные результаты Евровидения 2024 (фото: скриншот)
- 12 баллов - Чехия, Молдова, Молдова
10 баллов - Эстония, Франция, Польша, Эстония
8 баллов - Израиль, Финляндия, Латвия, Израиль
7 баллов - Хорватия
6 баллов - Дания, Австрия, Португалия, Литва
5 баллов - Люксембург, Грузия
4 балла - Норвегия, Германия
3 балла - Исландия, Швеция
2 балла - Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия
1 балл - Азербайджан, Австралия, Бельгия, Кипр, Сербия
Ранее мы писали, что известно о победителе Евровидения 2024, швейцарском певце Nemo.
Также мы рассказывали, что он разбил кубок прямо на сцене.