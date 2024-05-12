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Евровидение 2024: кто сколько баллов поставил Украине

Воскресенье 12 мая 2024 02:43
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Евровидение 2024: кто сколько баллов поставил Украине alyona alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Иванна Пашкевич

В шведском городе Мальме состоялся впечатляющий финал Евровидения 2024. Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" по результатам зрительского голосования и жюри заняли третье место. Победу же одержал участник из Швейцарии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие страны выше всего нас оценили.

Сколько всего баллов получила Украина

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выступали под так называемым "смертельным" вторым номером.

Тем не менее, от жюри они получили 146 баллов и еще 307 баллов от зрителей - 453 балла.

Какие баллы поставили жюри для Украины

Украина получила высокую оценку от профессионального жюри стран, таких как Чехия и Молдова.

Евровидение 2024: кто сколько баллов поставил Украине

Финальные результаты Евровидения 2024 (фото: скриншот)

  • 12 баллов - Чехия, Молдова, Молдова
    10 баллов - Эстония, Франция, Польша, Эстония
    8 баллов - Израиль, Финляндия, Латвия, Израиль
    7 баллов - Хорватия
    6 баллов - Дания, Австрия, Португалия, Литва
    5 баллов - Люксембург, Грузия
    4 балла - Норвегия, Германия
    3 балла - Исландия, Швеция
    2 балла - Швейцария, Греция, Нидерланды, Ирландия
    1 балл - Азербайджан, Австралия, Бельгия, Кипр, Сербия

Ранее мы писали, что известно о победителе Евровидения 2024, швейцарском певце Nemo.

Также мы рассказывали, что он разбил кубок прямо на сцене.

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Евровидение Jerry Heil
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