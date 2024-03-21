Євробачення 2023 та "Корона": всі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024

Одна з найпрестижніших британських премій у галузі ТВ-серіалів BAFTA TV Awards, яка відбудеться 12 травня, оголосила номінантів. Серед них опинився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який Велика Британія приймала від імені України.