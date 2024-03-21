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Євробачення 2023 та "Корона": всі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024

Четвер 21 березня 2024 15:45
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Євробачення 2023 та "Корона": всі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024 Стали відомі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Одна з найпрестижніших британських премій у галузі ТВ-серіалів BAFTA TV Awards, яка відбудеться 12 травня, оголосила номінантів. Серед них опинився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який Велика Британія приймала від імені України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Повний список номінантів на BAFTA TV Awards 2024

Виконавиця головної жіночої ролі

  • Анжана Васан - Демон 79 (Чорне дзеркало)
  • Енн Рід - Шоста заповідь
  • Белла Ремсі - Останні з нас

  • Гелена Бонем Картер - Ноллі
  • Сара Ланкашир - Щаслива долина
  • Шерон Хорган - Добрі наміри

Виконавець головної чоловічої ролі

  • Браян Кокс - Спадкоємці
  • Домінік Вест - Корона

  • Кейн Робінсон - Ватажок
  • Паапа Ессієду - Проєкт Лазар
  • Стів Куган - Розплата
  • Тімоті Сполл - Шоста заповідь

Акторка другого плану

  • Елізабет Дебіцкі - Корона
  • Гаррієт Волтер - Спадкоємці

  • Жасмін Джобсон - Ватажок
  • Леслі Менвілл - Корона
  • Ніко Паркер - Останні з нас
  • Шивон Фіннеран - Щаслива долина

Актор другого плану

  • Аміт Шах - Щаслива долина
  • Еанна Гардвік - Шоста заповідь
  • Гарріс Дікінсон - Вбивство на краю світу

  • Джек Лоуден - Повільні коні
  • Метью Макфадін - Спадкоємці
  • Салім Доу - Корона

Жіноча комедійна роль

  • Бріджит Крісті -The Change
  • Гбемісола Ікумело - Black Ops
  • Майред Тайерс - Extraordinary
  • Ройзін Галлагер - Коханці

  • Софія Оксенхем - Extraordinary
  • Тадж Атвал - Hullraisers

Чоловіча комедійна роль

  • Аджані Салмон - Dreaming Whilst Black
  • Девід Теннант - Добрі передвісники
  • Хаммед Анімашаун - Black Ops
  • Джеймі Деметріу - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

  • Джозеф Гілгун - Без копійки
  • Маван Різван - Juice

Найкраща пряма трансляція

  • Концерт з нагоди коронації - BBC One
  • Пісенний конкурс Євробачення 2023 - BBC One
  • Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону - BBC One

Раніше ми розповідали, що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA 2024.

Також нагадаємо найкращі зіркові образи на червоній доріжці міжнародної премії.

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