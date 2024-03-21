Євробачення 2023 та "Корона": всі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024
Стали відомі номінанти на премію BAFTA TV Awards 2024 (фото: колаж РБК-Україна)
Одна з найпрестижніших британських премій у галузі ТВ-серіалів BAFTA TV Awards, яка відбудеться 12 травня, оголосила номінантів. Серед них опинився міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який Велика Британія приймала від імені України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.
Повний список номінантів на BAFTA TV Awards 2024
Виконавиця головної жіночої ролі
- Анжана Васан - Демон 79 (Чорне дзеркало)
- Енн Рід - Шоста заповідь
- Белла Ремсі - Останні з нас
- Гелена Бонем Картер - Ноллі
- Сара Ланкашир - Щаслива долина
- Шерон Хорган - Добрі наміри
Виконавець головної чоловічої ролі
- Браян Кокс - Спадкоємці
- Домінік Вест - Корона
- Кейн Робінсон - Ватажок
- Паапа Ессієду - Проєкт Лазар
- Стів Куган - Розплата
- Тімоті Сполл - Шоста заповідь
Акторка другого плану
- Елізабет Дебіцкі - Корона
- Гаррієт Волтер - Спадкоємці
- Жасмін Джобсон - Ватажок
- Леслі Менвілл - Корона
- Ніко Паркер - Останні з нас
- Шивон Фіннеран - Щаслива долина
Актор другого плану
- Аміт Шах - Щаслива долина
- Еанна Гардвік - Шоста заповідь
- Гарріс Дікінсон - Вбивство на краю світу
- Джек Лоуден - Повільні коні
- Метью Макфадін - Спадкоємці
- Салім Доу - Корона
Жіноча комедійна роль
- Бріджит Крісті -The Change
- Гбемісола Ікумело - Black Ops
- Майред Тайерс - Extraordinary
- Ройзін Галлагер - Коханці
- Софія Оксенхем - Extraordinary
- Тадж Атвал - Hullraisers
Чоловіча комедійна роль
- Аджані Салмон - Dreaming Whilst Black
- Девід Теннант - Добрі передвісники
- Хаммед Анімашаун - Black Ops
- Джеймі Деметріу - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou
- Джозеф Гілгун - Без копійки
- Маван Різван - Juice
Найкраща пряма трансляція
- Концерт з нагоди коронації - BBC One
- Пісенний конкурс Євробачення 2023 - BBC One
- Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону - BBC One
Раніше ми розповідали, що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA 2024.
Також нагадаємо найкращі зіркові образи на червоній доріжці міжнародної премії.