Евровидение 2023 и "Корона": все номинанты на премию BAFTA TV Awards 2024
Стали известны номинанты на премию BAFTA TV Awards 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Одна из самых престижных британских премий в области ТВ-сериалов BAFTA TV Awards, которая состоится 12 мая, объявила номинантов. Среди них оказался международный песенный конкурс Евровидение 2023, который Великобритания принимала от имени Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.
Полный список номинантов на BAFTA TV Awards 2024
Исполнительница главной женской роли
- Анжана Васан - Демон 79 (Черное зеркало)
- Энн Рид - Шестая заповедь
- Белла Рэмси - Последние из нас
- Гелена Бонэм Картер - Нолли
- Сара Ланкашир - Счастливая долина.
- Шерон Хорган - Добрые намерения
Исполнитель главной мужской роли
- Брайан Кокс - Наследники
- Доминик Вест - Корона
- Кейн Робинсон.
- Паапа Эссиед - Проект Лазарь
- Стив Куган - Расплата
- Тимоти Сполл - Шестая заповедь
Актриса второго плана
- Элизабет Дебицкий - Корона
- Гарриет Уолтер - Наследники
- Жасмин Джобсон - Главарь
- Лесли Мэнвилл - Корона
- Нико Паркер - Последние из нас
- Шивон Финнеран - Счастливая долина
Актер второго плана
- Амит Шах - Счастливая долина
- Эанна Гардвик - Шестая заповедь
- Гаррис Дикинсон - Убийство на краю света
- Джек Лоуден - Медленные лошади
- Мэтью Макфадин - Наследники
- Салим Доу - Корона
Женская комедийная роль
- Бриджит Кристи -The Change
- Гбемисола Икумело - Black Ops
- Майред Тайерс - Extraordinary
- Ройзин Галлагер - Любовники
- София Оксенхем - Extraordinary
- Тадж Атвал - Hullraisers
Мужская комедийная роль
- Ажени Салмон - Dreaming Whilst Black
- Дэвид Теннант - Добрые предвестники
- Хаммед Анимашаун - Black Ops
- Джейми Деметриу - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou
- Джозеф Гилгун - Без копейки
- Маван Ризван - Juice
Лучшая прямая трансляция
- Концерт по случаю коронации - BBC One
- Песенный конкурс Евровидения 2023 - BBC One
- Фестиваль памяти Королевского британского легиона - BBC One
Ранее мы рассказывали, что фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA 2024.
Также напомним самые лучшие звездные образы на красной дорожке международной премии.