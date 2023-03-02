Євробачення 2023: стало відомо, скільки коштуватимуть квитки

Коли і де можна буде купити квитки на Євробачення 2023

За інформацією організаторів, квитки на дев'ять шоу конкурсу надійдуть у продаж у вівторок, 7 березня, о 14:00.

Придбати омріяні перепустки можна буде на сайті Ticketmaster UK.

При цьому варто зазначити, що всі охочі матимуть змогу придбати квитки лише на одне шоу за раз, не залежно від того, з якої країни світу здійснюється бронювання.

Скільки будуть коштувати квитки на Євробачення 2023

Наразі відомо, що квитки на гранд-фінал Євробачення 2023 (13 травня) коштуватимуть від 80 до 380 фунтів (орієнтовно від 3 547 до 16 850 грн), на півфінали (9 й 11 травня) - від 30 до 290 фунтів (приблизно від 1 330 до 12 859 грн).

На додачу до трьох телевізійних шоу всі охочі з 7 березня зможуть придбати дешевші квитки на шість генеральних репетицій.

Оплатити квитки можна буде за допомогою:

American Express

Maestro

Mastercard

Visa

Klarna

Paypal

Зауважимо, що вартість квитків минулого року коливалась від 20 до 350 євро (орієнтовно від 786 до 13 770 грн).

Судячи з усього, цього річне Євробачення стане одним з найдорожчих у сенсі квитків. Перед цим найдорожчі тікети продавалися на гранд-фінал Євробачення 2019, який проходив у Ізраїлі. Тоді вартість квитків сягала 415 євро.

Окрім шоу на арені Liverpool, гості Євробачення 2023 зможуть відвідати низку безкоштовних подій у місті проведення конкурсу. Зокрема й ЄвроФест - двотижневий культурний фестиваль, який розпочнеться 1 травня та включатиме 24 заходи, 19 з яких будуть реалізовані в співпраці між британськими та українськими митцями.

До речі, нещодавно стало відомо, що близько трьох тисяч квитків будуть надані безкоштовно українським біженцям.