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Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал та коли виступає Україна

Де дивитись перший півфінал Євробачення 2023 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Євробачення 2023 року пройде цього року в Ліверпулі на арені під однойменною назвою.

Коли відбудеться перший півфінал Євробачення 2023, і де його дивитись - читайте у матеріалі Styler.

Де дивитись перший півфінал Євробачення 2023

Перший півфінал Євробачення 2023 глядачі вже матимуть змогу побачити 9 травня, другий - 11 травня.

Початок трансляції першого півфіналу - 22:00 за київським часом.

Трансляцію конкурсу вестимуть на наступних майданчиках:

  • офіційний Facebook-профіль Євробачення;
  • сайт Громадське Культура;
  • сайт Громадське Євробачення;
  • YouTube-канал Євробачення України;
  • YouTube-канал пісенного конкурсу.

Також подивитися прямий ефір можна буде у додатку "Дія".

Для цього потрібно зайти до розділу "Послуги", потім вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура".

Хто братиме участь у першому півфіналі

  • Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"
  • Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
  • Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
  • Латвія: Sudden Lights - "Aijā"
  • Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"
  • Ірландія: Wild Youth - "We Are One"
  • Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"
  • Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"
  • Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"
  • Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
  • Швеція: Loreen - "Tattoo"
  • Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
  • Чехія: Vesna - "My Sister’s Crown"
  • Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
  • Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Коли виступить Україна

До речі, гурт TVORCHI, який представляє нашу країну цього року, виступить вже у фіналі, оскільки Україна у 2022 році перемогла на конкурсі.

Ім'я переможця конкурсу буде оголошено 13 травня під час грандіозного фіналу.

Як ми раніше писали, музичний експерт оцінив шанси України на перемогу у Євробаченні 2023 року.

Також читайте прогноз букмекерів про те, яке місце займе Україна на Євробаченні 2023 року .

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