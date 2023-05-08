Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал та коли виступає Україна

Євробачення 2023 року пройде цього року в Ліверпулі на арені під однойменною назвою.
Коли відбудеться перший півфінал Євробачення 2023, і де його дивитись - читайте у матеріалі Styler.
Перший півфінал Євробачення 2023 глядачі вже матимуть змогу побачити 9 травня, другий - 11 травня.
Початок трансляції першого півфіналу - 22:00 за київським часом.
Трансляцію конкурсу вестимуть на наступних майданчиках:
Також подивитися прямий ефір можна буде у додатку "Дія".
Для цього потрібно зайти до розділу "Послуги", потім вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура".
До речі, гурт TVORCHI, який представляє нашу країну цього року, виступить вже у фіналі, оскільки Україна у 2022 році перемогла на конкурсі.
Ім'я переможця конкурсу буде оголошено 13 травня під час грандіозного фіналу.
Як ми раніше писали, музичний експерт оцінив шанси України на перемогу у Євробаченні 2023 року.
Також читайте прогноз букмекерів про те, яке місце займе Україна на Євробаченні 2023 року .