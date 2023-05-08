Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал та коли виступає Україна

Де дивитись перший півфінал Євробачення 2023

Перший півфінал Євробачення 2023 глядачі вже матимуть змогу побачити 9 травня, другий - 11 травня.

Початок трансляції першого півфіналу - 22:00 за київським часом.

Трансляцію конкурсу вестимуть на наступних майданчиках:

офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Громадське Культура;

сайт Громадське Євробачення;

YouTube-канал Євробачення України;

YouTube-канал пісенного конкурсу.

Також подивитися прямий ефір можна буде у додатку "Дія".

Для цього потрібно зайти до розділу "Послуги", потім вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура".

Хто братиме участь у першому півфіналі

Норвегія: Alessandra - "Queen of Kings"

Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Сербія: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Латвія: Sudden Lights - "Aijā"

Португалія: Mimicat - "Ai Coraçao"

Ірландія: Wild Youth - "We Are One"

Хорватія: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцарія: Remo Forrer - "Watergun"

Ізраїль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеція: Loreen - "Tattoo"

Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"

Чехія: Vesna - "My Sister’s Crown"

Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

Фінляндія: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Коли виступить Україна

До речі, гурт TVORCHI, який представляє нашу країну цього року, виступить вже у фіналі, оскільки Україна у 2022 році перемогла на конкурсі.

Ім'я переможця конкурсу буде оголошено 13 травня під час грандіозного фіналу.