Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал и когда выступает Украина

Евровидение 2023 пройдет в этом году в Ливерпуле на арене под одноименным названием.
Когда состоится первый полуфинал Евровидения 2023, и где его смотреть - читайте в материале Styler.
Первый полуфинал Евровидения 2023 зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй - 11 мая.
Начало трансляции первого полуфинала - 22:00 по киевскому времени.
Трансляцию конкурса будут вести на следующих площадках:
Также посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія".
Для этого нужно зайти в раздел "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".
Кстати, группа TVORCHI, которая представляет нашу страну в этом году, выступит уже в финале, так как Украина в 2022 года победила на конкурсе.
Имя победителя конкурса будет объявлено 13 мая, во время грандиозного финала.
Как мы ранее писали, музыкальный эксперт оценил шансы Украины на победу в Евровидении 2023.
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