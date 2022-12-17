Євробачення 2023: де дивитися Нацвідбір і як віддати голос за фаворита

Де дивитися Нацвідбір

Національний відбір пройде сьогодні 17 грудня о 17:00. Дійство буде відбуватися в укритті задля безпеки учасників, а ведучими вечора стануть Катерина Павленко, Злата Огнєвіч і Тімур Мірошниченко.

Переглянути Нацвідбір можна на:

Окрім того, ви матимете змогу слухати конкурс у прямому ефірі на Радіо Промінь.

Як проголосувати за улюбленця

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українці зможуть голосувати в мобільному застосунку "Дія". Зверніть увагу, що віддати голос зможуть усі громадяни України, які старші 14 років та які встановили застосунок.

Голоси глядачів будуть сумуватися із балами суддів, яких, до речі, українці також обирали самостійно в "Дії".

За результатами голосування, до суддівського складу увійшли Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала.

Хто серед учасників відбору

До десятки фіналістів увійшли вже відомі в Україні артисти та початківці в шоубізнес.

2TONE - "Квітка"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колискова"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System - "Ой, тужу"

Tember Blanche - "Я вдома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Прогнози букмекерів

Згідно з даними українських букмекерських контор, перемогу в відборі здобуде Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Друге місце букмекери віддають бандуристці KRUTЬ.

Третє місце станом ділять між собою тернопільський дует TVORCHI та блогерка, акторка і співачка з Івано-Франківська FIINKA.

За ними йдуть Moisei, 2TONE, OY Sound System і DEMCHUK. А от в Angelina і Tember Blanche букмекери не надто вірять…

Прогноз букмекерів по переможцях Нацвідбору на Євробачення 2023

Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra через те, що організатори не дозволили провести захід в Україні з міркувань безпеки.

Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, яка зараз має назву M&S Bank Arena Liverpool біля річки Мерсі в суботу 13 травня 2023 року.