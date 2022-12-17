Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как отдать голос за фаворита

Уже сегодня, 17 декабря в 17.00, состоится финал Национального отбора в Украине на Евровидение 2023. Посмотреть шоу можно будет по телевидению и онлайн, а отдать голос - не только с помощью SMS.
Styler собрал все, что вам нужно знать об отборе представителя Украины на главный музыкальный конкурс.
Национальный отбор пройдет сегодня 17 декабря в 17:00. Действо будет происходить в укрытии ради безопасности участников, а ведущими вечера станут Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко.
Нацотбор можно просмотреть на:
Кроме того, вы сможете слушать конкурс в прямом эфире на Радіо Промінь.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинцы смогут голосовать в мобильном приложении "Дії". Обратите внимание, что отдать голос смогут все граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.
Голоса зрителей будут суммировать с баллами судей, которых, кстати, украинцы также выбирали самостоятельно в "Дії".
По результатам голосования, в судейский состав вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.
В десятку финалистов вошли уже известные в Украине артисты и начинающие в шоу-бизнесе.
2TONE - "Цветок"
Angelina - "Stronger"
DEMCHUK - "Alive"
FIINKA - "Довбуш"
Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
KRUTЬ - "Колыбельная"
Moisei - "I'm Not Alone"
OY Sound System - "Ой, тоскую"
Tember Blanche - "Я дома"
TVORCHI - "Heart Of Steel"
Согласно данным украинских букмекерских контор, победу в отборе одержит Jerry Heil с песней WHEN GOD SHUT THE DOOR.
Второе место букмекеры отдают бандуристке KRUTЬ.
Третье место делят между собой тернопольский дуэт TVORCHI и блогер, актриса и певица из Ивано-Франковска FIINKA.
За ними следуют Moisei, 2TONE, OY Sound System и DEMCHUK. А вот в Angelina и Tember Blanche букмекеры не слишком верят…
Прогноз букмекеров по победителям Нацотбора на Евровидение 2023
Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra из-за того, что организаторы не разрешили провести мероприятие в Украине по соображениям безопасности.
Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena, которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool у реки Мерси в субботу 13 мая 2023 года.
Ранее таролог Наталис Домини сообщила, кто из украинских артистов может уехать на Евровидение 2023 года.