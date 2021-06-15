На Евро 2020 украинцы отправили пламенный привет главе Кремля: прозвучал легендарный хит

На Евро 2020 перед матчем между сборной украины и Нидерландов наши болельщики решили вспомнить хорошую традицию исполнения известного хита "Путин ху*ло. Так фанаты передали пламенный привет российскому президенту-агресору.
Так, пользователь Тарас Рисей показал на своей странице в Facebook видео с поступком болельщиков.
Украинские фанаты исполняют песню о Путине в общественном транспорте Амстердама.
В ролике можно увидеть лихое исполнение известной композиции о начальнике Кремля. Люди снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.
Украинские фанаты спели песню о Путине
В комментариях к видео пользователи сети бурно отреагировали.
Как мы писали ранее, в соцсетях украинцы отреагировали на поражение украинской команды на Евро 2020, но признали, что это был настоящий футбол и у спортсменов все впереди.