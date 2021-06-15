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На Евро 2020 украинцы отправили пламенный привет главе Кремля: прозвучал легендарный хит

Автор: Людмила Жукова

На Евро 2020 перед матчем между сборной украины и Нидерландов наши болельщики решили вспомнить хорошую традицию исполнения известного хита "Путин ху*ло. Так фанаты передали пламенный привет российскому президенту-агресору.

Так, пользователь Тарас Рисей показал на своей странице в Facebook видео с поступком болельщиков.

Украинские фанаты исполняют песню о Путине в общественном транспорте Амстердама.

В ролике можно увидеть лихое исполнение известной композиции о начальнике Кремля. Люди снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.

Украинские фанаты спели песню о Путине

В комментариях к видео пользователи сети бурно отреагировали.

  • Бессмертная песня!!!!
  • Голанцi розбераються в прекрасному)
  • Браво!
  • Кто-то слушает группу Ленинград, а кто-то 7 лет поет всем знакомую песенку и очень в тему! Каждому свое, хоть и не культурная, но в 10 !!
  • Супер!

Как мы писали ранее, в соцсетях украинцы отреагировали на поражение украинской команды на Евро 2020, но признали, что это был настоящий футбол и у спортсменов все впереди.

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