На Євро 2020 українці відправили полум'яний привіт главі Кремля: пролунав легендарний хіт

На Євро 2020 перед матчем між збірною України та Нідерландів наші вболівальники вирішили згадати гарну традицію виконання відомого хіта "Путін ху*ло. Так фанати передали полум'яний Привіт російському президенту-агресору.
Так, користувач Тарас Рисей показав на своїй сторінці в Facebook відео зі вчинком уболівальників.
Українські фанати виконують пісню про Путіна в громадському транспорті Амстердама.
У ролику можна побачити хвацьке виконання відомої композиції про начальника Кремля. Люди знімають те, що відбувається на камери мобільних телефонів.
Українські фанати заспівали пісню про Путіна
У коментарях до відео користувачі мережі бурхливо відреагували.
Як ми писали раніше, у соцмережах українці відреагували на поразку української команди на Євро 2020, але визнали, що це був справжній футбол і у спортсменів все попереду.