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На Євро 2020 українці відправили полум'яний привіт главі Кремля: пролунав легендарний хіт

Автор: Людмила Жукова

На Євро 2020 перед матчем між збірною України та Нідерландів наші вболівальники вирішили згадати гарну традицію виконання відомого хіта "Путін ху*ло. Так фанати передали полум'яний Привіт російському президенту-агресору.

Так, користувач Тарас Рисей показав на своїй сторінці в Facebook відео зі вчинком уболівальників.

Українські фанати виконують пісню про Путіна в громадському транспорті Амстердама.

У ролику можна побачити хвацьке виконання відомої композиції про начальника Кремля. Люди знімають те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

Українські фанати заспівали пісню про Путіна

У коментарях до відео користувачі мережі бурхливо відреагували.

  • Безсмертна пісня!!!!
  • Голанці розбераються в прекрасному)
  • Браво!
  • Хтось слухає групу Ленінград, а хтось 7 років співає всім знайому пісеньку і дуже в тему! Кожному своє, хоч і не культурна, але в 10 !!
  • Супер!

Як ми писали раніше, у соцмережах українці відреагували на поразку української команди на Євро 2020, але визнали, що це був справжній футбол і у спортсменів все попереду.

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