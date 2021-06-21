Евро 2020: весь самолет вместе с женами украинских футболистов пел "Червону руту" и гимн

Сборная Украины сегодня, 21 июня, сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро 2020. Поддержать нашу команду в Румынии отправились не только обычные болельщики, но и жены футболистов.
В самолете они все пели "Червону руту" и гимн Украины. Видео опубликовано в сети.
Среди вторых половинок футболистов были замечены жены Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.
"Душевный полет", - написала Юлия Кривцова в Instagram.
Скриншот с Instagram
Матч Украина - Австрия пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе в понедельник, 21 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. Транслировать игру будут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".
В букмекерских конторах победителем матча Украина - Австрия считают подопечных Андрея Шевченко. Победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.
Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93. А шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.
Украину в игре с Австрией устроит и победа, и ничья. Если же сборная пройдет в плей офф, то в 1/8 нас ждет сборная Италии.
Напомним, украинцы научили австрийцев песне про Путина.
Мы также писали о том, что футбольный комментатор Вадим Скичко рассказал, какие шансы у Украины одержать победу в сегодняшнем матче.