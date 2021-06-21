Евро 2020: весь самолет вместе с женами украинских футболистов пел "Червону руту" и гимн

Среди вторых половинок футболистов были замечены жены Тараса Степаненко, Андрея Пятова, Николая Матвиенко, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.

"Душевный полет", - написала Юлия Кривцова в Instagram.

Скриншот с Instagram

Когда начало матча и где смотреть

Матч Украина - Австрия пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе в понедельник, 21 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени. Транслировать игру будут телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Какие шансы на победу нашей сборной

В букмекерских конторах победителем матча Украина - Австрия считают подопечных Андрея Шевченко. Победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93. А шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.

С каким счетом украинцам нужно сыграть для выхода в плей офф

Украину в игре с Австрией устроит и победа, и ничья. Если же сборная пройдет в плей офф, то в 1/8 нас ждет сборная Италии.